12 июля
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Туризм

По местам отдыха Путина. Россияне бросились на таежные каникулы в Сибирь рыбачить, искать внезапных встреч с маралами

Первые туристы в начале июля отправились по новому национальному туристическому маршруту «Сибирские каникулы», сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщает ТАСС.

Таежные каникулы Путина, 2019.
Таежные каникулы Путина, 2019.
kremlin.ru

Турмаршрут пролегает по местам отдыха президента РФ Владимира Путина.

Маршрут спланирован таким образом, чтобы за неделю можно было увидеть все самые яркие достопримечательности Тувы, Хакасии и Красноярского края.

Эти сибирские регионы ранее договорились с Ростуризмом совместно развивать юг Сибири как единое туристическое направление федерального значения, пишет bfm.ru.

В ближайшие пару лет турпоток в эти регионы можно увеличить в два раза, рассказали в Ростуризме.

Рыбалка и торс

Сибирь Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу посещают регулярно. Они ловят рыбу, разглядывают деревянные изделия, созданные руками главы Минобороны.

А в одной из поездок президент и вовсе показал всей стране обнаженный торс, который после обсуждали и комментировали многие россияне. Тогда говорили: «Путин выглядит, будто молодой парень».

Неловкая ситуация

По словам российского лидера, на огромной скорости его едва не сбили проносившиеся рядом маралы.

«Огромные маралы просто, я таких еще не видел. Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной. Им на Олимпийских играх надо выступать, равных бы не было», — впечатлился Владимир Путин.

Отдых на Алтае

Между тем Путин неоднократно отдыхал и на Алтае — в Белокурихе и, конечно, республике.

В 2015 году после приезда президента России и бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в Горный Алтай, резко увеличился спрос на туры в этом направление.

Всплеск запросов на отдых на Алтае произошел как раз после того, как в СМИ появились сообщения о том, что в регионе погостили Путин с Берлускони. Неофициальная встреча российского президента с итальянским политиком состоялась на 26−28 июня в гостевом туристическом доме «Газпромнефти», заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Тогда народный хореографический ансамбль «Урсул» под руководством заслуженного работника культуры России Константина Малчиева выступил перед Путиным и Сильвио Берлускони.

«Мы выступали перед президентом Путиным и бывшими президентом Италии Берлускони. Показали им четыре алтайских танца („Кулjачылар“ — алтайский хоровод, „Ой-ой-ым“, „Алтай биje“ и танец „Наездники“), с нами выступали еще ансамбль „Алтай“. Они к нам подошли, со всеми поздоровались в начале концерта, и после концерта Владимир Владимирович нас поблагодарил и похвалил, даже во время танца „Ой-ой-ым“ „Браво!“ кричал. Мы восторге от нашего президента!!!», — рассказывала в соцсетях заслуженный работник культуры Республики Алтай Лейла Малчиева.

Бриллиант и нищеброды

В 2019 году п резидент РФ Владимир Путин на встрече с дальневосточной общественностью рассказал о самом красивом месте в мире.

«Камчатка — вообще наш бриллиант. <…> Все там заповедное, ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — сказал глава государства.

Между тем «нищебродствующей саранчой» назвал бюджетных туристов министр российского региона. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания объявил строгий выговор министру природных ресурсов и экологии Алексею Кумарькову, назвавшему бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», сообщает пресс-служба правительства региона.

Таежно-внутренний туризм.

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