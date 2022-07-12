По местам отдыха Путина. Россияне бросились на таежные каникулы в Сибирь рыбачить, искать внезапных встреч с маралами

Турмаршрут пролегает по местам отдыха президента РФ Владимира Путина.

Маршрут спланирован таким образом, чтобы за неделю можно было увидеть все самые яркие достопримечательности Тувы, Хакасии и Красноярского края.

Эти сибирские регионы ранее договорились с Ростуризмом совместно развивать юг Сибири как единое туристическое направление федерального значения, пишет bfm.ru.

В ближайшие пару лет турпоток в эти регионы можно увеличить в два раза, рассказали в Ростуризме.

Рыбалка и торс

Сибирь Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу посещают регулярно. Они ловят рыбу, разглядывают деревянные изделия, созданные руками главы Минобороны.

А в одной из поездок президент и вовсе показал всей стране обнаженный торс, который после обсуждали и комментировали многие россияне. Тогда говорили: «Путин выглядит, будто молодой парень».

Неловкая ситуация

По словам российского лидера, на огромной скорости его едва не сбили проносившиеся рядом маралы.

«Огромные маралы просто, я таких еще не видел. Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной. Им на Олимпийских играх надо выступать, равных бы не было», — впечатлился Владимир Путин.

Отдых на Алтае

Между тем Путин неоднократно отдыхал и на Алтае — в Белокурихе и, конечно, республике.

В 2015 году после приезда президента России и бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в Горный Алтай, резко увеличился спрос на туры в этом направление.

Всплеск запросов на отдых на Алтае произошел как раз после того, как в СМИ появились сообщения о том, что в регионе погостили Путин с Берлускони. Неофициальная встреча российского президента с итальянским политиком состоялась на 26−28 июня в гостевом туристическом доме «Газпромнефти», заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Тогда народный хореографический ансамбль «Урсул» под руководством заслуженного работника культуры России Константина Малчиева выступил перед Путиным и Сильвио Берлускони.

«Мы выступали перед президентом Путиным и бывшими президентом Италии Берлускони. Показали им четыре алтайских танца („Кулjачылар“ — алтайский хоровод, „Ой-ой-ым“, „Алтай биje“ и танец „Наездники“), с нами выступали еще ансамбль „Алтай“. Они к нам подошли, со всеми поздоровались в начале концерта, и после концерта Владимир Владимирович нас поблагодарил и похвалил, даже во время танца „Ой-ой-ым“ „Браво!“ кричал. Мы восторге от нашего президента!!!», — рассказывала в соцсетях заслуженный работник культуры Республики Алтай Лейла Малчиева.

Бриллиант и нищеброды

В 2019 году п резидент РФ Владимир Путин на встрече с дальневосточной общественностью рассказал о самом красивом месте в мире.

«Камчатка — вообще наш бриллиант. <…> Все там заповедное, ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — сказал глава государства.

Между тем «нищебродствующей саранчой» назвал бюджетных туристов министр российского региона. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания объявил строгий выговор министру природных ресурсов и экологии Алексею Кумарькову, назвавшему бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», сообщает пресс-служба правительства региона.

Таежно-внутренний туризм.