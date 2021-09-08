Путешествия Путина. Как российский президент отдыхал в Сибири в разные годы

В конце августа 2003 года Путин посетил Алтайский край.
Тогда он провел выходные за ездой на конях, сплавами по реке, посещением санатория в Белокурихе, и восхитился искренностью жителей региона.
С 1 по 3 августа 2017 года Владимир Путин рыбачил в Туве. Тогда фото президента с голым торсом, сделанные во время отдыха, разлетелись в сети. Пользователи интернета в голос твердили: «Путин здоров, силен и полон энергии».
Но не все обратили внимание только на хорошую физическую форму лидера. Депутат Липецкого облсовета и координатор отделения «Открытой России» в регионе Олег Хомутинников написал в Генпрокуратуру жалобу на то, что Путин рыбачил без спасательного жилета.
«Президент — это же не фотомодель! Нельзя заставлять его нырять под воду, прыгать по горам ради красивого кадра», — возмутился чиновник.
25 и 26 августа 2018-го Путин провел в Туве в компании с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. Принимал гостей глава республики Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.
Отдыхавшие политики применили силу и выкопали сибирскую сосну, которая росла на валежине и, по словам Киселева, была «бесперспективной». Путин с Шойгу пообещали увезти дерево с собой и посадить в Подмосковье — «фактически спасали», добавил директор заповедника.
Кроме того, «отпускники» поднялись в горы, на высоту примерно 2 тыс. метров над Енисеем.
«Мы за сутки проходили около 8 километров, сейчас благо есть GPS, которые дают возможность увидеть, сколько мы прошли за день. И не каждый пройдет на самом деле и тем более по таким высотам», — утверждал Кара-оол.
В этот же визит Владимир Путин и Сергей Шойгу успели побывать на юге Красноярского края, в заповеднике «Саяно-Шушенский». Государственный лидер назвал места «сказочным лесом».
В прошедшем марте Путин проводил выходные с министром обороны Сергеем Шойгу в заснеженной тайге. Политики, как настоящие друзья, одевались в одинаковые костюмы, гуляли по подвесному мосту, вместе пробирались через ручьи и валежник.
В программу отдыха вошло посещение мастерской для работ по дереву, принадлежащей главе Минобороны. Он, в свою очередь, показал, как составляет деревянные композиции и показал же готовые.
Обедали Шойгу с Путиным помидорами, огурцами, колбасой и квашеной капустой. Пили, как туристы, — из металлических кружек.
В сентябре 2021-го Владимир Путин, направляясь из Благовещенска в Москву, на несколько дней остановился в Сибири.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что президент снова отдыхает в тайге с Шойгу. «Обычный такой отдых — и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — добавил он.
По словам Пескова, лидер страны должен вернуться в столицу 8 сентября. Дело в том, что 9 числа у него загруженный рабочий день: встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко, саммит БРИКС и заседание оргкомитета «Победа».
Фото с отдыха появятся позже.
Бывший итальянский президент Сильвио Берлускони прилетел в Республику Алтай 26 июня 2015-го, чтобы встретиться с Путиным. Гости пробыли в регионе 3 дня, рыбачили, гуляли по берегу Катуни, пробовали национальную кухню и смотрели концерт алтайского танцевального коллектива. А позже обсудили ситуацию в сфере международных отношений.