Путешествия Путина. Как российский президент отдыхал в Сибири в разные годы

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«Торс — как у юного парня»

С 1 по 3 августа 2017 года Владимир Путин рыбачил в Туве. Тогда фото президента с голым торсом, сделанные во время отдыха, разлетелись в сети. Пользователи интернета в голос твердили: «Путин здоров, силен и полон энергии».

Но не все обратили внимание только на хорошую физическую форму лидера. Депутат Липецкого облсовета и координатор отделения «Открытой России» в регионе Олег Хомутинников написал в Генпрокуратуру жалобу на то, что Путин рыбачил без спасательного жилета.

«Президент — это же не фотомодель! Нельзя заставлять его нырять под воду, прыгать по горам ради красивого кадра», — возмутился чиновник.