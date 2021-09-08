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Политика

Путешествия Путина. Как российский президент отдыхал в Сибири в разные годы

  1. "Побывал в Белокурихе"
  2. "Торс — как у юного парня"
  3. "Сказочный лес"
  4. "Ели колбасу и пили из металлических кружек"
  5. «Свежий воздух и прогулки»
  6. Кто из политиков тоже отдыхал на Алтае?

Делал поделки из дерева, ловил рыбу и показывал мужественный торс — так проводил свои недолгие отпускные дни в Сибири российский президент Владимир Путин. Для чего лидер страны отдыхает в «холодных краях» и как проходит его осеннее путешествие в 2021-м — в материале altapress.ru.

1
«Побывал в Белокурихе»

В конце августа 2003 года Путин посетил Алтайский край.

Тогда он провел выходные за ездой на конях, сплавами по реке, посещением санатория в Белокурихе, и восхитился искренностью жителей региона.

Владимир Путин на Алтае, 2003 г.
Владимир Путин на Алтае, 2003 г.
altai-west.ru
2
«Торс — как у юного парня»

С 1 по 3 августа 2017 года Владимир Путин рыбачил в Туве. Тогда фото президента с голым торсом, сделанные во время отдыха, разлетелись в сети. Пользователи интернета в голос твердили: «Путин здоров, силен и полон энергии».

Но не все обратили внимание только на хорошую физическую форму лидера. Депутат Липецкого облсовета и координатор отделения «Открытой России» в регионе Олег Хомутинников написал в Генпрокуратуру жалобу на то, что Путин рыбачил без спасательного жилета.

«Президент — это же не фотомодель! Нельзя заставлять его нырять под воду, прыгать по горам ради красивого кадра», — возмутился чиновник.

Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1−3 августа 2017 года.
kremlin.ru
3
«Сказочный лес»

25 и 26 августа 2018-го Путин провел в Туве в компании с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. Принимал гостей глава республики Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

Отдыхавшие политики применили силу и выкопали сибирскую сосну, которая росла на валежине и, по словам Киселева, была «бесперспективной». Путин с Шойгу пообещали увезти дерево с собой и посадить в Подмосковье — «фактически спасали», добавил директор заповедника.

Кроме того, «отпускники» поднялись в горы, на высоту примерно 2 тыс. метров над Енисеем.

Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
kremlin.ru

«Мы за сутки проходили около 8 километров, сейчас благо есть GPS, которые дают возможность увидеть, сколько мы прошли за день. И не каждый пройдет на самом деле и тем более по таким высотам», — утверждал Кара-оол.

В этот же визит Владимир Путин и Сергей Шойгу успели побывать на юге Красноярского края, в заповеднике «Саяно-Шушенский». Государственный лидер назвал места «сказочным лесом».

Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
kremlin.ru
Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
kremlin.ru
Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
kremlin.ru
4
«Ели колбасу и пили из металлических кружек»

В прошедшем марте Путин проводил выходные с министром обороны Сергеем Шойгу в заснеженной тайге. Политики, как настоящие друзья, одевались в одинаковые костюмы, гуляли по подвесному мосту, вместе пробирались через ручьи и валежник.

В программу отдыха вошло посещение мастерской для работ по дереву, принадлежащей главе Минобороны. Он, в свою очередь, показал, как составляет деревянные композиции и показал же готовые.

Обедали Шойгу с Путиным помидорами, огурцами, колбасой и квашеной капустой. Пили, как туристы, — из металлических кружек.

Путин и Шойгу в тайге.
Путин и Шойгу в тайге.
kremlin.ru
Путин и Шойгу в тайге.
Путин и Шойгу в тайге.
kremlin.ru
Путин и Шойгу в тайге.
Путин и Шойгу в тайге.
kremlin.ru
5
«Свежий воздух и прогулки»

В сентябре 2021-го Владимир Путин, направляясь из Благовещенска в Москву, на несколько дней остановился в Сибири.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что президент снова отдыхает в тайге с Шойгу. «Обычный такой отдых — и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — добавил он.

По словам Пескова, лидер страны должен вернуться в столицу 8 сентября. Дело в том, что 9 числа у него загруженный рабочий день: встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко, саммит БРИКС и заседание оргкомитета «Победа».

Фото с отдыха появятся позже.

Сергей Шойгу и Владимир Путин.
Сергей Шойгу и Владимир Путин.
kremlin.ru
6
Кто из политиков тоже отдыхал на Алтае?

Бывший итальянский президент Сильвио Берлускони прилетел в Республику Алтай 26 июня 2015-го, чтобы встретиться с Путиным. Гости пробыли в регионе 3 дня, рыбачили, гуляли по берегу Катуни, пробовали национальную кухню и смотрели концерт алтайского танцевального коллектива. А позже обсудили ситуацию в сфере международных отношений.

Сильвио Берлускони и Владимир Путин. Сардиния, 2003 год.
Сильвио Берлускони и Владимир Путин. Сардиния, 2003 год.
kremlin.ru
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