По колено в снегу да под квашеную капусту: как прошли таежные каникулы Путина

Путин и Шойгу совершили пешие прогулки, поездки на вездеходе. Президент и глава Минобороны пробирались через ручьи, узкие проходы между деревьям, сугробы, валежник.

Прогулялись по деревянному подвесному мосту через замерзший водоем, прошлись по колено в снегу по склонам холмов. Видневшихся вдали животных они разглядывали в бинокль.

В программе отдыха было посещение мастерской Шойгу для работ по дереву. Министр показал, как составляет из дерева композиции, обратив внимание и на уже готовые — одну из таких работ Шойгу назвал «Снежным барсом», еще одну сравнил с драконом.

Обед Путина и Шойгу состоял из помидоров, огурцов, квашеной капусты и колбасы. Пили отдыхающие из металлических кружек, пишет «Росбалт».

Судя по всему, Путин и Шойгу побывали, в частности, в Хакасии. Местный сайт 19rus.info еще 19 марта сообщил, что в аэропорт Абакан (Хакасия) прибыл правительственный борт Ил-96. Он находится на стоянке воздушной гавани, подтвердили информагентству в пресс-службе предприятия.

«Идет тренировка Воздушно-космических сил», — ответили в пресс-службе.

Видимо, закодированная информация, стали иронизировать журналисты.

Также любители таежных каникул в Сибири побывали и в тувинской тайге.