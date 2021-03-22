Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 марта 1°C
﻿
Политика

По колено в снегу да под квашеную капусту: как прошли таежные каникулы Путина

Президент РФ Владимира Путина в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу провел выходные дни в заснеженной тайге, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Шойгу в тайге.
Путин и Шойгу в тайге.
kremlin.ru

Путин и Шойгу совершили пешие прогулки, поездки на вездеходе. Президент и глава Минобороны пробирались через ручьи, узкие проходы между деревьям, сугробы, валежник.

Прогулялись по деревянному подвесному мосту через замерзший водоем, прошлись по колено в снегу по склонам холмов. Видневшихся вдали животных они разглядывали в бинокль.

В программе отдыха было посещение мастерской Шойгу для работ по дереву. Министр показал, как составляет из дерева композиции, обратив внимание и на уже готовые — одну из таких работ Шойгу назвал «Снежным барсом», еще одну сравнил с драконом.

Обед Путина и Шойгу состоял из помидоров, огурцов, квашеной капусты и колбасы. Пили отдыхающие из металлических кружек, пишет «Росбалт».

Судя по всему, Путин и Шойгу побывали, в частности, в Хакасии. Местный сайт 19rus.info еще 19 марта сообщил, что в аэропорт Абакан (Хакасия) прибыл правительственный борт Ил-96. Он находится на стоянке воздушной гавани, подтвердили информагентству в пресс-службе предприятия.

«Идет тренировка Воздушно-космических сил», — ответили в пресс-службе.

Видимо, закодированная информация, стали иронизировать журналисты.

Также любители таежных каникул в Сибири побывали и в тувинской тайге.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость