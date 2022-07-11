11 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

«Нищебродствующей саранчой» назвал бюджетных туристов министр российского региона

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания объявил строгий выговор министру природных ресурсов и экологии Алексею Кумарькову, назвавшему бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», сообщает пресс-служба правительства региона.

Туризм. Камчатка.
Туризм. Камчатка.
kuhnmi(flickr.com), CC BY 2.0, part from origina.

«Любое высказанное мнение должно быть корректным и уважительным к гражданам. Использование неуважительных обращений и ненормативной лексики неприемлемо. Для нас, для государственных руководителей, это является серьезным нарушением», — подчеркнул Солодов.

Губернатор края отметил — под выговором Кумарькову стоит понимать «последнее предупреждение».

Также он обратился ко всей команде правительства региона с требованием внимательнее относиться не только к высказываниям в соцсетях, но и к докладам и письмам, которые направляются в федеральные органы власти и руководителям, пишет bfm.ru.

Что произошло

Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков заявил, что на Камчатке не ждут в гости «нищебродствующую саранчу».

Так он назвал бюджетных туристов.

Кроме того, Кумарьков не согласился с расчетами вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая заявила, что недельный тур на Камчатку может стоить 45 тыс. рублей.

Ранее россияне потребовали увольнять чиновников, оскорбляющих население. Между тем президент РФ Владимир Путин разрешил штрафовать чиновников за оскорбление простых смертных.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость