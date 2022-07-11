«Нищебродствующей саранчой» назвал бюджетных туристов министр российского региона

«Любое высказанное мнение должно быть корректным и уважительным к гражданам. Использование неуважительных обращений и ненормативной лексики неприемлемо. Для нас, для государственных руководителей, это является серьезным нарушением», — подчеркнул Солодов.

Губернатор края отметил — под выговором Кумарькову стоит понимать «последнее предупреждение».

Также он обратился ко всей команде правительства региона с требованием внимательнее относиться не только к высказываниям в соцсетях, но и к докладам и письмам, которые направляются в федеральные органы власти и руководителям, пишет bfm.ru.

Что произошло

Глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков заявил, что на Камчатке не ждут в гости «нищебродствующую саранчу».

Так он назвал бюджетных туристов.

Кроме того, Кумарьков не согласился с расчетами вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая заявила, что недельный тур на Камчатку может стоить 45 тыс. рублей.

Ранее россияне потребовали увольнять чиновников, оскорбляющих население. Между тем президент РФ Владимир Путин разрешил штрафовать чиновников за оскорбление простых смертных.