Ответ от «баранов»: россияне потребовали увольнять чиновников, оскорбляющих население

Российских чиновников, которые оскорбляют граждан, надо снимать с должностей, а также запрещать им занимать в дальнейшем руководящие посты.

С таким требованием выступили авторы петиции, которая опубликована на интернет-ресурсе РОИ.

«Многие чиновники выражаются очень неграмотно, оскорбляя население», — заявили авторы обращения.

И напомнили о недавней истории, когда депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов сравнил антипрививочников с безмозглыми баранами и коровами. Такое заявление он сделал в эфире местного телеканала ТНВ.

Аминов отметил, что «люди — это те же животные, и есть закон стада».

«Нужно привить более 60 процентов особей, чтобы достичь коллективного иммунитета. Если безмозглому барану и, простите, корове, уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада. Этот факт подтвержден тысячелетней эволюцией», — цитировала депутата Lenta.ru.

«Необходимо снимать таких чиновников с должностей с последующим запретом занимать руководящие государственные должности», — подчеркнули авторы петиции.

Оскорбительные высказывания чиновников в адрес россиян — не редкость.

Недавно резонанс в обществе вызвало заявление советника губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал жителей Красноярска «ноющей кучу дерьма и плаксивым сбродом», а депутат из Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда призвал их поклониться власти, пишет «Росбалт».

Разоткровенничался и министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков, назвав город Петровск-Забайкальский жопой мира.

Между тем прокуратура занялась чиновником, назвавшим сибиряков «кучей дерьма и плаксивым сбродом».

Ранее altapress.ru вспомнил 10 едких и будоражащих высказываний российских чиновников о своих согражданах.