Путин разрешил штрафовать чиновников за оскорбление простых смертных

Как пишет ТАСС, размер штрафа может быть достаточно крупным, если оскорбление посчитают чрезвычайно обидным — около 150 тыс. рублей, что, к примеру, в Алтайском крае составляет примерно месячную зарплату министра.
При этом, в изменениях в КоАП есть оговорка, что наказание за оскорбление государственных служащий может понести только в случае, если сделал это во время выполнения своих полномочий.
А вот если он заверши рабочий день и в подъезде своего дома поссорился с кем-то и жильцов, то тогда — взятки гладки.
Штраф за первый подобный случай будет составлять от 50 до 100 тыс. рублей или лишение возможности занимать госдолжность на срок до 1 года.
За повторный случай сумма штрафа возрастает, а дисквалификация устанавливается на 2 года.
Впрочем, вся «административка» за оскорбления с 1 января становится дороже.
«Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — с 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Закон уточняет, что оскорбление — это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но и в «иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности». Штрафы за публичные оскорбления будут распространяться в том числе и на высказывания, допущенные «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных», — пишет ТАСС.