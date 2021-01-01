Путин разрешил штрафовать чиновников за оскорбление простых смертных

В последний рабочий день декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов для чиновников, которые позволяют себе оскорблять граждан.

Как пишет ТАСС, размер штрафа может быть достаточно крупным, если оскорбление посчитают чрезвычайно обидным — около 150 тыс. рублей, что, к примеру, в Алтайском крае составляет примерно месячную зарплату министра.

При этом, в изменениях в КоАП есть оговорка, что наказание за оскорбление государственных служащий может понести только в случае, если сделал это во время выполнения своих полномочий.

А вот если он заверши рабочий день и в подъезде своего дома поссорился с кем-то и жильцов, то тогда — взятки гладки.

Штраф за первый подобный случай будет составлять от 50 до 100 тыс. рублей или лишение возможности занимать госдолжность на срок до 1 года.

За повторный случай сумма штрафа возрастает, а дисквалификация устанавливается на 2 года.



Впрочем, вся «административка» за оскорбления с 1 января становится дороже.



«Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — с 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Закон уточняет, что оскорбление — это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но и в «иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности». Штрафы за публичные оскорбления будут распространяться в том числе и на высказывания, допущенные «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных», — пишет ТАСС.