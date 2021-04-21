Заготовщик угля на Алтае поссорился с коллегой и после ужина забил его насмерть

Заготовщики угля в Тальменском районе поссорились, а на следующее утро один из них уже был мертв.

Один из мужчин не имел постоянного места жительства и проживал в небольшом домике на территории предприятия, где работал. Вместе с ним также работал и жил 56-летний мужчина.

17 апреля вечером они поужинали, выпили немного спиртного, но вдруг начали ругаться. 60-летний мужчина выгнал своего коллегу из дома и избил поленом по телу и голове, а затем закрыл дверь.

«Утром следующего дня он обнаружил потерпевшего лежащим возле крыльца без признаков жизни», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Обвиняемого взяли под стражу.

Расследуется дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Утром 10 апреля на рубцовском предприятии «АлМет» погиб 36-летний рабочий. Он получил переломы ребер и разрывы внутренних органов, когда грузил металл при помощи козлового крана в вагон.