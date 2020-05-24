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24 мая 21°C

Захватчик банка в Москве требовал привезти Бузову, она ответила

Днем 23 мая мужчина захватил отделение Альфа-банка в Москве. СМИ сообщили, что захватчик требовал встречи с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Когда мужчина зашел в офис, там было несколько человек, но они смогли покинуть помещение. В заложниках оставался один клиент банка, пишет РБК.

«На службу 02 поступило сообщение, что в отделение одного из банков на улице Земляной Вал вошел неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован», — говорится в сообщении столичной полиции.

Во время операции по захвату нападавшего никто не пострадал. В рюкзаке оказался муляж бомбы, добавляет «КП».

Некоторые СМИ сообщили, что мужчина требовал, чтобы ему организовали встречу с Ольгой Бузовой.

«Меня просто ввергла в шок сегодняшняя (23 мая, — прим.ред.) новость, по всем телеканалам сейчас показывают, что был произведен захват. Я хочу сказать, что я бы приехала в любой момент на встречу и разговор с террористом, если бы от меня это было нужно и ко мне бы обратились правоохранительные органы, если бы я могла помочь», — сообщила Бузова в Instagram.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов, захватчик банка в Москве задолжал 1,8 млн рублей в разных российских регионах.

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