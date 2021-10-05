Житель Алтайского края заказал киллеру бывшую жену, но отправится в психлечебницу

Он стал искать исполнителя и обратился к одному из жителей города. Тот согласился помочь в поисках киллера за 50 тыс. рублей. На самом деле мужчина не хотел участвовать в преступлении и сразу обратился в полицию.
Все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников МО МВД России «Славгородский».
При встрече организатор передал «исполнителю» часть вознаграждения. Через несколько дней, узнав, что потерпевшая якобы мертва, он встретился с мужчиной и передал остальную часть денег. Тогда его и задержали.
Мужчине, попытавшегося убить бывшую жену, была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания.
Теперь ему грозит психлечебница.