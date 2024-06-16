Заключенные в СИЗО взяли работников ФСИН в заложники

Как сообщает региональный ГУФСИН, обвиняемые в одной из камер захватили двух сотрудников УИС. Ведутся переговоры по их освобождению.
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В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону заключённые захватили заложников, сообщает ТАСС.
Как сообщает региональный ГУФСИН, обвиняемые в одной из камер захватили двух сотрудников УИС. Ведутся переговоры по их освобождению.
Подробностей пока нет.
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