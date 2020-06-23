Заключенный совершил побег, изнасиловал барнаульскую пенсионерку и заразил ее ВИЧ

На скамье подсудимых оказался 43-летний мужчина. По информации Следкома, в августе прошлого года он совершил побег из мест лишения свободы.
«Мужчина пришел в дом одного из садовых обществ в городе Барнауле, где проживала потерпевшая. На предложение вступить с ним в интимные отношения, женщина ответила отказом, после чего мужчина, высказывая угрозы, изнасиловал ее, заведомо зная о наличии у него заболевания ВИЧ-инфекции», — уточняют в СКР.
Также злоумышленник связал руки и ноги престарелой женщины и похитил у нее 800 рублей.
Подсудимого приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет 2 месяца и 2 дня с отбыванием в исправительной колонии строго режима.