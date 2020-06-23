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Происшествия

Заключенный совершил побег, изнасиловал барнаульскую пенсионерку и заразил ее ВИЧ

Мужчина, сбежавший из мест лишения свободы, изнасиловавший пенсионерку и совершивший еще «букет» преступлений, осужден в Барнауле, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

На скамье подсудимых оказался 43-летний мужчина. По информации Следкома, в августе прошлого года он совершил побег из мест лишения свободы.

«Мужчина пришел в дом одного из садовых обществ в городе Барнауле, где проживала потерпевшая. На предложение вступить с ним в интимные отношения, женщина ответила отказом, после чего мужчина, высказывая угрозы, изнасиловал ее, заведомо зная о наличии у него заболевания ВИЧ-инфекции», — уточняют в СКР.

Также злоумышленник связал руки и ноги престарелой женщины и похитил у нее 800 рублей.

Подсудимого приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет 2 месяца и 2 дня с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

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