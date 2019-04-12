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Происшествия

Заключенный совершил самоубийство в барнаульском СИЗО

23-летний заключенный покончил с собой в барнаульском СИЗО 8 апреля. Об этом сообщает «КП в Барнауле» со ссылкой на собственные источники. Эту информацию уже подтвердили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

Следственный изолятор, СИЗО.
Следственный изолятор, СИЗО.
УФСИН России по Алтайскому краю

В ведомстве уточнили, что при осмотре места происшествия признаков насильственной смерти и следов криминального характера не нашли.

Погибший мужчина был подозреваемым по делу об угоне автомобиля. По данным следствия, в конце 2018 года он вместе со своим знакомым похитил Toyota Vista у таксиста. Мужчины были пьяны.

«По дороге в Новосиликатный парни велели водителю проехать через Спутник, где выкинули его из авто на мороз, а сами поспешили вернуться на ранее задуманный маршрут. Когда же ребята начали трезветь, то поняли, что попали», — писал telegram-канал Unusual Crimes Barnaul. Опасаясь преследования полиции, подозреваемые сожгли машину. Когда мужчин нашли, одного из них оставили под подпиской о невыезде, а второго, который имел судимость, поместили в СИЗО.

По данному факту УФСИН по Алтайскому краю проводит служебную проверку.

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