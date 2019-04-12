Заключенный совершил самоубийство в барнаульском СИЗО

В ведомстве уточнили, что при осмотре места происшествия признаков насильственной смерти и следов криминального характера не нашли.
Погибший мужчина был подозреваемым по делу об угоне автомобиля. По данным следствия, в конце 2018 года он вместе со своим знакомым похитил Toyota Vista у таксиста. Мужчины были пьяны.
«По дороге в Новосиликатный парни велели водителю проехать через Спутник, где выкинули его из авто на мороз, а сами поспешили вернуться на ранее задуманный маршрут. Когда же ребята начали трезветь, то поняли, что попали», — писал telegram-канал Unusual Crimes Barnaul. Опасаясь преследования полиции, подозреваемые сожгли машину. Когда мужчин нашли, одного из них оставили под подпиской о невыезде, а второго, который имел судимость, поместили в СИЗО.
По данному факту УФСИН по Алтайскому краю проводит служебную проверку.