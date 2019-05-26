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Происшествия

Правозащитник сообщил о смерти заключенного после пыток в ярославском СИЗО

В Ярославской области скончался 30-летний заключенный, который был осужден на три года за телефонный терроризм. У него на теле нашли следы пыток, сообщает основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

В алтайской колонии.
В алтайской колонии.
УФСИН России по Алтайскому краю

По информации правозащитника, 28 апреля Алексея С. госпитализировали из СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области. У него диагностировали черепно-мозговую травму и отек головного мозга, а также нашли следы побоев. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию.

Через два дня после госпитализации Фрунзенский районный суд Ярославской области вынес решение об освобождении заключенного «в связи с наличием заболевания, препятствующего для содержания в учреждениях ФСИН». А 24 мая мужчина умер в реанимации.

В УФСИН по Ярославской области пока не комментировали эту информацию. Осечкин направил заявление о возможном преступлении в СКР, ФСИН, Генпрокуратуру, Комитет против пыток ООН, уполномоченному в РФ при ЕСПЧ.

Ярославская область стала печально известна после обнародования «Новой газетой» видео с пытками заключенного в колонии № 1. На записи 18 сотрудников колонии жестоко бьют мужчину, скованного наручниками. После этого 15 сотрудников, включая начальника колонии, арестовали и задержали. Некоторые из них сейчас находятся в СИЗО, некоторые под домашним арестом. В ходе следствия вскрылись факты избиения двоих других заключенных. В 2019 году у «Новой газеты» появились две новые видеозаписи с пытками заключенных в ярославской колонии № 1. Их передали следствию.

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