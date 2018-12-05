Заключенный «Владимирского централа» взял и откусил себе язык

УФСИН по Владимирской области сообщило, что заключенный откусил себе язык, и это зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает РИА Новости.

Агентство РБК 4 декабря сообщало, что осужденному Мдиванишвили в тюрьме № 2 УФСИН России по Владимирской области («Владимирском централе») отрезали язык. Информацию об этом издание получило от президента АНО «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Романа Кайфаджяна, который утверждал, что мужчину якобы истязали и, кроме части языка, заключенный лишился также нескольких зубов.

Направлены соответствующие обращения генпрокурору Юрию Чайке и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

УФСИН по Владимирской области официально опровергло информацию об истязаниях, подтвердив фамилию осужденного и место действия. В официальном комментарии ведомства от 4 декабря говорится, что инцидент произошел 26 ноября.

«Осужденный по статье 105 УК РФ к 18 годам лишения свободы Мдиванишвили Д. Б. во время нахождения в камере… оборудованной видеокамерой, совершил акт членовредительства в зоне приватности. Момент, когда Мдиванишвили Д. Б. весь в крови покинул зону приватности, зафиксировал оператор поста видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

На место происшествия направились резервная группа и медработник.

«Открыв камеру, сотрудники учреждения обнаружили, что осужденный откусил себе часть языка, в связи с чем туда же были вызваны хирург медчасти и бригада скорой помощи. После того как кровотечение было остановлено, осужденного этапировали в областную больницу в ИК-3 города Владимира. В настоящее время жизни и здоровью осужденного ничего не угрожает», — отмечает УФСИН.

Материалы предварительной проверки по факту членовредительства зарегистрированы в установленном порядке и направлены для принятия процессуального решения в отдел полиции № 3 Владимира, пишет bfm.ru.