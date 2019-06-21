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21 июня
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Происшествия

Заключенный звонил жителям Алтайского края и представлялся полицейским

Более десяти жителей Алтайского края обманули по схеме «Ваш родственник попал в беду». Подозреваемым оказался мужчина, отбывающий наказание в колонии Челябинской области, сообщили в краевом ГУ МВД. Он представлялся сотрудником правоохранительных органов и предлагал за деньги решить проблемы.

Мужчина с телефоном.
Мужчина с телефоном.
СС0

Злоумышленник звонил с мобильных телефонов. В одном случае он представлялся родственником потерпевших и сообщал им, что попал в беду и ему срочно нужно перевести денежные средства.

Также мужчина называл себя сотрудником правоохранительных органов и предлагал людям за деньги решить проблемы попавших в трудную ситуацию родственников.

Всего мужчине удалось обмануть более десяти жителей Алтайского края и похитить у них более 200 тыс. рублей. Деньги потерпевшие переводили через банкоматы.

Свою вину он признал и написал явку с повинной.

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