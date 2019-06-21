Заключенный звонил жителям Алтайского края и представлялся полицейским

Злоумышленник звонил с мобильных телефонов. В одном случае он представлялся родственником потерпевших и сообщал им, что попал в беду и ему срочно нужно перевести денежные средства.
Также мужчина называл себя сотрудником правоохранительных органов и предлагал людям за деньги решить проблемы попавших в трудную ситуацию родственников.
Всего мужчине удалось обмануть более десяти жителей Алтайского края и похитить у них более 200 тыс. рублей. Деньги потерпевшие переводили через банкоматы.
Свою вину он признал и написал явку с повинной.