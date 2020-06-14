Заколдованное место: второй человек за сутки скончался в Новосибирской области от удара молнией

Вечером 13 июня в Новосибирской области от удара молнией скончался второй человек, сообщает РИА «Новости».

ЧП произошло в Колыванском районе.

«13 июня около 22:00 в следственные органы поступило сообщение о том, что в Колыванском районе Новосибирской области, вблизи бывшей деревни Кольцовка, от удара молнией погиб мужчина, 1972 года рождения, житель города Новосибирска, приехавший с друзьями на рыбалку», — рассказала РИА «Новости» представитель следственного управления СК России по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Коченевский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку, обстоятельства устанавливают.

Напомним, 13 июня в поселке Коченево от удара молнии скончался 25-летний местный житель. Трагедия произошла в 8 утра.

Также ровно год назад, 13 июня 2019 года, в том же Колыванском районе молнией убило 17-летнюю девушку — она шла в сильный дождь домой со школы.