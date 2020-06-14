Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 июня 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Заколдованное место: второй человек за сутки скончался в Новосибирской области от удара молнией

Вечером 13 июня в Новосибирской области от удара молнией скончался второй человек, сообщает РИА «Новости».

Удар молнии на Бердском шоссе.
Удар молнии на Бердском шоссе.
"Инцидент Новосибирск"

ЧП произошло в Колыванском районе.

«13 июня около 22:00 в следственные органы поступило сообщение о том, что в Колыванском районе Новосибирской области, вблизи бывшей деревни Кольцовка, от удара молнией погиб мужчина, 1972 года рождения, житель города Новосибирска, приехавший с друзьями на рыбалку», — рассказала РИА «Новости» представитель следственного управления СК России по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Коченевский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку, обстоятельства устанавливают.

Напомним, 13 июня в поселке Коченево от удара молнии скончался 25-летний местный житель. Трагедия произошла в 8 утра.

Также ровно год назад, 13 июня 2019 года, в том же Колыванском районе молнией убило 17-летнюю девушку — она шла в сильный дождь домой со школы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость