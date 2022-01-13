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Происшествия

Закон о пожизненном заключении педофилов примут до 1 февраля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рассмотрение законопроекта о пожизненном заключении педофилов нужно закончить к 1 февраля, пишет «Коммерсантъ».

Насилие.
Насилие.
открытые источники (CC0)

«Речь идет о пожизненном заключении педофилов. Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля», — написал Володин в Telegram.

Ранее Володин заявил, что педофилов-рецидивистов нужно не только наказывать пожизненным лишением свободы, но и отправлять на тяжелые работы на северные территории.

Слова спикера были связаны с событиями в Костроме, где 4 января двое мужчин похитили, изнасиловали и убили пятилетнюю девочку.

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