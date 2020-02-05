Залег на дно: житель алтайского села спрятался от полиции в выгребной яме

Поздним вечером 27-летний местный житель вооружился топором и стал угрожать физической расправой своей теще.
На место происшествия немедленно выехала группа задержания вневедомственной охраны.
Увидев правоохранителей, мужчина попытался скрыться, но росгвардейцы нашли его в выгребной яме и доставили в дежурную часть.
Полицейские проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
Ранее в селе Усть-Калманка молодая девушка уронила в яму уличного туалета дорогой телефон. Она не растерялась и полезла за ним. Это сняли на видео.