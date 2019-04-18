Замдиректора одного из крупнейших молочных предприятий Алтайского края будут судить за взятки

Алтайские следователи направили в суд материалы уголовного дела в отношении главного инженера — заместителя директора по производству учхоза «Пригородное». Доказано, что в течение нескольких лет он получал взятки в обмен на заключенные договоры.

По данным следствия, в различные периоды времени с ноября 2014 по ноябрь 2018 года обвиняемый получал деньги от представителей организаций и предпринимателей, с которыми у хозяйства были заключены договоры выполнения работ и поставки товаров для нужд предприятия.

Денежные средства переводились на банковские счета, принадлежащие замдиректора, взамен этого он подписывал документы о приемке выполненных работ и решал вопросы о заключении договоров.

Было доказано пять подобных эпизодов на общую сумму более 420 тыс. рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

В ходе расследования заместитель директора учхоза «Пригородное» свою вину признал в полном объеме. В обеспечение гражданского иска следователем наложен арест на земельные участки, недвижимость и транспортные средства, принадлежащие обвиняемому на общую сумму более 7 млн рублей.

Материалы дела переданы в суд.

Алтайская корова-рекордсменка Эльза из учхоза «Пригородное». altagro22.ru

Напомним, учхоз «Пригородное» является крупным производителем молока в Алтайском крае. Учыредителем предприятия является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.