Замерзшая вода из протекшей батареи превратила барнаульский дом в страшный «дворец Снежной Королевы»

Жильцы дома в Барнауле на ул. Суворова, 7 пожаловались на батарею, вода из которой хлещет между этажами, передает «В курсе 22».

Жильцы дома рассказали, что позвонили уже во все инстанции, однако помощи не получили. Мол, дом аварийный, поэтому никто не едет.

Что за дом на ул. Суворова , 7

О доме известно, что его ввели в эксплуатацию в 1957 году. Он кирпичный, а перекрытия в нем деревянные. В нем 12 квартир и два подъезда.

Ремонт в доме делали в 2008 году. Тогда починили крышу за 400 тыс. рублей и утеплили фасады — потратили на это 188 тыс. рублей.

Что касается батарей, то и их чинили в октябре в 2008 года. На это ушло 380 тыс. рублей.

Капитального ремонта хватило на 15 лет.

Ранее стало известно, что несколько аварийных домов снесут в Барнауле на ул. Советской Армии. Это дома под номерами 156, 158, 160 и 164.