Замерзшая вода из протекшей батареи превратила барнаульский дом в страшный «дворец Снежной Королевы»

Жильцы дома рассказали, что позвонили уже во все инстанции, однако помощи не получили. Мол, дом аварийный, поэтому никто не едет.
Что за дом на ул. Суворова, 7
О доме известно, что его ввели в эксплуатацию в 1957 году. Он кирпичный, а перекрытия в нем деревянные. В нем 12 квартир и два подъезда.
Ремонт в доме делали в 2008 году. Тогда починили крышу за 400 тыс. рублей и утеплили фасады — потратили на это 188 тыс. рублей.
Что касается батарей, то и их чинили в октябре в 2008 года. На это ушло 380 тыс. рублей.
Капитального ремонта хватило на 15 лет.
Ранее стало известно, что несколько аварийных домов снесут в Барнауле на ул. Советской Армии. Это дома под номерами 156, 158, 160 и 164.