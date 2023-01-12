12 января
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Недвижимость

Известный барнаульский предприниматель купил недострой с дырой в стене

В Барнауле известный предприниматель Антон Переверзев купил 18-летний недострой с дырой в стене. Он расположено на ул. Попова, 131, пишет «Толк».

Кирпичи.
Кирпичи.
СС0.

Стартовая цена недостроя составляла 17,5 млн рублей, но еженедельно уменьшалась на 5%.

Переверзев купил постройку за 11,1 млн рублей. Его планы на здание не уточняют, поскольку он находится за границей.

Ранее Переверзев приобретал объекты, но не перестраивал и продавал их дороже.

Сообщалось, что вокруг недостроя скопился мусор, а внутри собирались сомнительные личности. Дверь была заперта, но кто-то проделал дыру для попадания внутрь.

Стало известно, что несколько аварийных домов снесут в Барнауле.

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