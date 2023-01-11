12 января
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Жизнь

Несколько аварийных домов снесут в Барнауле

Несколько аварийных домов снесут в Барнауле в ближайшее время, сообщают в пресс-службе городской мэрии.

Снос аварийного дома в Барнауле.
Снос аварийного дома в Барнауле.
barnaul.org

В первом квартале 2023 года в Барнауле хотят снести дома по адресам:

  • ул. Декабристов, 6, 8;
  • ул. Смирнова, 79;
  • ул. Петра Сухова, 8;
  • ул. Водопроводная, 119.

На ул. Беляева, 19 уже снесли дом, признанный аварийным в 2013 году. Его расселили в августе 2022-го. Закончить работы планируют до конца января.

Напомним, в Октябрьском районе 75 зданий признали аварийными. Они подлежат сносу.

Также снесли 12 домов, в том числе на:

  • ул. Карла Маркса, 66;
  • пр. Ленина, 183;
  • ул. Кулагина, 13, 15, 66;
  • ул. Маяковского, 10;
  • ул. Петра Сухова, 36.

Фоторепортаж altapress.ru с грустных улиц Барнаула, где здания сводят концы с концами — здесь.

Напомним, ранее в центре города снесли дом Ефима Шифрина. Остались только рожки да ножки.

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