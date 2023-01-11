Несколько аварийных домов снесут в Барнауле в ближайшее время, сообщают в пресс-службе городской мэрии.

В первом квартале 2023 года в Барнауле хотят снести дома по адресам:

ул. Декабристов , 6 , 8;

6 8; ул. Смирнова , 79;

79; ул. Петра Сухова , 8;

8; ул. Водопроводная , 119.

На ул. Беляева, 19 уже снесли дом, признанный аварийным в 2013 году. Его расселили в августе 2022-го. Закончить работы планируют до конца января.

Напомним, в Октябрьском районе 75 зданий признали аварийными. Они подлежат сносу.

Также снесли 12 домов, в том числе на:

ул. Карла Маркса , 66;

66; пр. Ленина , 183;

183; ул. Кулагина , 13 , 15 , 66;

13 15 66; ул. Маяковского , 10;

10; ул. Петра Сухова , 36.

Фоторепортаж altapress.ru с грустных улиц Барнаула, где здания сводят концы с концами — здесь.

Напомним, ранее в центре города снесли дом Ефима Шифрина. Остались только рожки да ножки.