Несколько аварийных домов снесут в Барнауле

В первом квартале 2023 года в Барнауле хотят снести дома по адресам:
- ул. Декабристов, 6, 8;
- ул. Смирнова, 79;
- ул. Петра Сухова, 8;
- ул. Водопроводная, 119.
На ул. Беляева, 19 уже снесли дом, признанный аварийным в 2013 году. Его расселили в августе 2022-го. Закончить работы планируют до конца января.
Напомним, в Октябрьском районе 75 зданий признали аварийными. Они подлежат сносу.
Также снесли 12 домов, в том числе на:
- ул. Карла Маркса, 66;
- пр. Ленина, 183;
- ул. Кулагина, 13, 15, 66;
- ул. Маяковского, 10;
- ул. Петра Сухова, 36.
Фоторепортаж altapress.ru с грустных улиц Барнаула, где здания сводят концы с концами — здесь.
Напомним, ранее в центре города снесли дом Ефима Шифрина. Остались только рожки да ножки.
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