В Барнауле аварийную двухэтажку на ул. Короленко, 97, с которой сфотографировался артист Ефим Шифрин, снесли до основания. Остались только обломки. Как сейчас выглядит участок, запечатлел фотокорреспондент altapress.ru.

Дом на ул. Короленко, 97 в Барнауле снесли до основания.

Дом на пересечении ул. Короленко и пр. Красноармейского окончательно сломали. Больше нет ни стен, ни крыши. Территория, где он находился, огорожена. Ранее стало известно, что там работает строительная техника.

Напомним, здание построили в 1898 году. Оно не было памятником архитектуры. Увлекательные факты о сооружении — в нашей подборке.

У аварийной двухэтажки в 2015 году сфотографировался Ефим Шифрин. Он также запечатлел другие памятники архитектуры. Ранее altapress.ru раскрыл загадку этих фото.

Ефим Шифрин в Барнауле. Алексей Тарушкин , 2gis.ru

Между тем в центре краевой столицы снесли аварийный дом. Его руины — в нашем фоторепортаже.