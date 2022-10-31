31 октября
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Недвижимость

Дом Ефима Шифрина снесли до основания в Барнауле — на месте разлома побывал altapress.ru

В Барнауле аварийную двухэтажку на ул. Короленко, 97, с которой сфотографировался артист Ефим Шифрин, снесли до основания. Остались только обломки. Как сейчас выглядит участок, запечатлел фотокорреспондент altapress.ru.

Дом на ул. Короленко, 97 в Барнауле снесли до основания.
Дом на ул. Короленко, 97 в Барнауле снесли до основания.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Дом на пересечении ул. Короленко и пр. Красноармейского окончательно сломали. Больше нет ни стен, ни крыши. Территория, где он находился, огорожена. Ранее стало известно, что там работает строительная техника.

Напомним, здание построили в 1898 году. Оно не было памятником архитектуры. Увлекательные факты о сооружении — в нашей подборке.

У аварийной двухэтажки в 2015 году сфотографировался Ефим Шифрин. Он также запечатлел другие памятники архитектуры. Ранее altapress.ru раскрыл загадку этих фото.

Ефим Шифрин в Барнауле.
Ефим Шифрин в Барнауле.
Алексей Тарушкин, 2gis.ru

Между тем в центре краевой столицы снесли аварийный дом. Его руины — в нашем фоторепортаже.

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