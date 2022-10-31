Дом на пересечении ул. Короленко и пр. Красноармейского окончательно сломали. Больше нет ни стен, ни крыши. Территория, где он находился, огорожена. Ранее стало известно, что там работает строительная техника.
Напомним, здание построили в 1898 году. Оно не было памятником архитектуры. Увлекательные факты о сооружении — в нашей подборке.
У аварийной двухэтажки в 2015 году сфотографировался Ефим Шифрин. Он также запечатлел другие памятники архитектуры. Ранее altapress.ru раскрыл загадку этих фото.
Между тем в центре краевой столицы снесли аварийный дом. Его руины — в нашем фоторепортаже.