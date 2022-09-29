Что известно о 124-летнем «доме Шифрина», который снесут в Барнауле

Деревянный дом на углу ул. Короленко и проспекта Красноармейского в Барнауле решили снести. Соответствующий заказ разместили на сайте госзакупок . Победителя контракта определят 30 сентября. Altapress.ru нашел несколько интересных фактов об этом объекте.

У дома два адреса — ул. Короленко, 97 и пр. Красноармейский, 12.

1. Двухэтажный многоквартирный дом построили в 1898 году. Ему 124 года. Несмотря на почтенный возраст, он не является историческим памятником, а потому препятствий для его сноса нет.

2. Согласно данным сайта «Реформа ЖКХ», до объявления дома аварийным в нем жили 19 человек. Здесь было 8 квартир, от совсем маленьких в 9,7 квадратов до 48 квадратов. Общая площадь здания составляет 268 кв. м.

3. Стены дома, согласно проектной документации, на первом этаже шлакоблочные, на втором — бревенчатые. На первом этаже они также оштукатурены и частично отделаны кирпичом. На момент признания аварийным износ здания составлял 65,9%.

4. Как рассказал «Толку» историк Данил Дегтярев, когда-то дом принадлежал барнаульскому купцу Ивану Федоровичу Смирнову — тому, который владел пассажем Смирнова и магазином «1000 мелочей». Когда-то это место было престижным — около дома была Конюшенная площадь (сейчас на этом месте находится ТОЦ Plaza), где проходили городские мероприятия.

Пассаж купца Ивана Смирнова , начало XX века. Фото предоставлены музеем «Город».

5. Около этого дома в 2015 году сфотографировался российский актер и юморист Ефим Шифрин во время прогулки по центру Барнаула.

6. Здание должны начать сносить в октябре и закончить уже в ноябре. После сноса освободится территория площадью 838 кв. м, вытянутая вдоль ул. Короленко. Пока она предназначена под индивидуальную жилую застройку.