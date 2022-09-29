30 сентября
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Жизнь

Что известно о 124-летнем «доме Шифрина», который снесут в Барнауле

Деревянный дом на углу ул. Короленко и проспекта Красноармейского в Барнауле решили снести. Соответствующий заказ разместили на сайте госзакупок. Победителя контракта определят 30 сентября. Altapress.ru нашел несколько интересных фактов об этом объекте.

Дом на ул. Короленко, 97/пр. Красноармейском, 12.
Дом на ул. Короленко, 97/пр. Красноармейском, 12.
altapress.ru

У дома два адреса — ул. Короленко, 97 и пр. Красноармейский, 12.

1. Двухэтажный многоквартирный дом построили в 1898 году. Ему 124 года. Несмотря на почтенный возраст, он не является историческим памятником, а потому препятствий для его сноса нет.

2. Согласно данным сайта «Реформа ЖКХ», до объявления дома аварийным в нем жили 19 человек. Здесь было 8 квартир, от совсем маленьких в 9,7 квадратов до 48 квадратов. Общая площадь здания составляет 268 кв. м.

3. Стены дома, согласно проектной документации, на первом этаже шлакоблочные, на втором — бревенчатые. На первом этаже они также оштукатурены и частично отделаны кирпичом. На момент признания аварийным износ здания составлял 65,9%.

4. Как рассказал «Толку» историк Данил Дегтярев, когда-то дом принадлежал барнаульскому купцу Ивану Федоровичу Смирнову — тому, который владел пассажем Смирнова и магазином «1000 мелочей». Когда-то это место было престижным — около дома была Конюшенная площадь (сейчас на этом месте находится ТОЦ Plaza), где проходили городские мероприятия.

Пассаж купца Ивана Смирнова, начало XX века.
Пассаж купца Ивана Смирнова, начало XX века.
Фото предоставлены музеем «Город».

5. Около этого дома в 2015 году сфотографировался российский актер и юморист Ефим Шифрин во время прогулки по центру Барнаула.

6. Здание должны начать сносить в октябре и закончить уже в ноябре. После сноса освободится территория площадью 838 кв. м, вытянутая вдоль ул. Короленко. Пока она предназначена под индивидуальную жилую застройку.

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