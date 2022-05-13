Барнаульцам прочитают лекции о сибирском купечестве

Лекции прочтет доктор исторических наук, профессор Юрий Гончаров, сообщается в соцсетях музея.

14 мая он расскажет, как в Сибири в XIX — XX веке жила купеческая семья, в каком возрасте они вступали в брак, как менялись их моральные ценности, нормы поведения и образ жизни, как они воспитывали детей и развлекались.

28 мая лектор подробно остановится на быте купечества. Все желающие смогут узнать, как Барнаул из чиновничьего превратился в купеческий город, как выглядели купеческие особняки, из чего строились, чем освещались, а также как одевались купцы и что они ели.

Лекции пройдут по адресу: пр. Красноармейский, 28. Начало в 12:00.

Стоимость билета — 50−120 рублей.