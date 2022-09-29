29 сентября
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Жизнь

Попались! Altapress.ru снова раскрыл тайну появления Шифрина в барнаульских картах 2ГИС

Некоторые внимательные читатели altapress.ru знают, зачем юморист и артист Ефим Шифрин сфотографировался в Барнауле с аварийным зданием. Мы и сами об этом писали семь лет назад. Вот правдивая история.

Ефим Шифрин прогулялся по Барнаулу.
Ефим Шифрин прогулялся по Барнаулу.
Соцсети.

Поймали на удочку

Ефим Шифрин приехал в Барнаул в 2015 году. Здесь он погулял по историческому центру и сфотографировал несколько красивых построек. Для души.

Артист побывал на ул. Ползунова и ул. Пушкина, а также запечатлел бывшую гимназию Будкевич на пр. Красноармейский.

Кроме того, он сделал фото на фоне аварийного здания на ул. Короленко, 97, построенного в 1898 году.

Внимательный читатель

Читатели altapress.ru заметили, что в загадочной новости «что-то не чисто».

Один из них правильно подметил: «В 2015 году Шифрин приезжал в Барнаул и сфотался везде. „Алтапресс“ про это писал. И даже фотка опубликована».

Кстати, у нас работают комментарии, а еще под каждым материалом есть кнопка «Задать вопрос». Нажав на нее, можно поделиться мнением или дать «опровержение» на наши нечастые забавы.

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