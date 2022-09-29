Попались! Altapress.ru снова раскрыл тайну появления Шифрина в барнаульских картах 2ГИС

Поймали на удочку
Ефим Шифрин приехал в Барнаул в 2015 году. Здесь он погулял по историческому центру и сфотографировал несколько красивых построек. Для души.
Артист побывал на ул. Ползунова и ул. Пушкина, а также запечатлел бывшую гимназию Будкевич на пр. Красноармейский.
Кроме того, он сделал фото на фоне аварийного здания на ул. Короленко, 97, построенного в 1898 году.
Внимательный читатель
Читатели altapress.ru заметили, что в загадочной новости «что-то не чисто».
Один из них правильно подметил: «В 2015 году Шифрин приезжал в Барнаул и сфотался везде. „Алтапресс“ про это писал. И даже фотка опубликована».
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