12 октября
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Недвижимость

Руины и обломки. Как в центре Барнаула сносят аварийную двухэтажку — фоторепортаж altapress.ru

От двухэтажки на пр. Ленина, 129 к. 2 в Барнауле скоро останутся одни воспоминания. Рабочие уже наполовину снесли здание. Что от него осталось и как проходят работы — в фоторепортаже altapress.ru.

Аварийную двухэтажку сносят на пр. Ленина, 129 к. 2 в Барнауле. 11.10.2022.
Аварийную двухэтажку сносят на пр. Ленина, 129 к. 2 в Барнауле. 11.10.2022.
Надежда Тарасенко, altapress.ru.

У двухэтажного дома был изящный фасад, однако теперь отсутствует половина стены. Территория, где он находится, завалена раскуроченными стройматериалами. Окна разбиты и засыпаны печальными осенними листьями.

Здесь орудует техника. Снос продолжается.

Напомним, двухэтажку возвели в 1949 году.

Ранее, центральный проспект краевой столицы начали освобождать от аварийных домов. В 2020 году жители заметили, что у сооружения на пр. Ленина, 129 пропали окна. Подробнее о загадочном исчезновении — в нашем расследовании.

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