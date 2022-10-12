У двухэтажного дома был изящный фасад, однако теперь отсутствует половина стены. Территория, где он находится, завалена раскуроченными стройматериалами. Окна разбиты и засыпаны печальными осенними листьями.
Здесь орудует техника. Снос продолжается.
Напомним, двухэтажку возвели в 1949 году.
Ранее, центральный проспект краевой столицы начали освобождать от аварийных домов. В 2020 году жители заметили, что у сооружения на пр. Ленина, 129 пропали окна. Подробнее о загадочном исчезновении — в нашем расследовании.