Чистки начинаются. Центральный проспект Барнаула начали освобождать от аварийных домов

Жители краевой столицы заметили, что в двухэтажном старом жилом доме на пр. Ленина, 129 исчезли окна, но появились рабочие. Аварийный объект явно готовят под снос, а это значит, что в центре города освободится 1,8 тыс. кв. м земли. На этом месте может быть возведена жилая высотка и, возможно, не одна.

Подготовка к сносу

По данным «Фонда содействия реформированию ЖКХ» жилое здание расселено. Эту информацию altapress.ru подтвердили в комитете жилищно-коммунального хозяйства Барнаула.

Объект был признан аварийным еще в 2012 году. Окончательное расселение жильцов было завершено 1 октября 2020 года. Новое жилье получили 11 семей.

В этом же году было решено снести объект. Для этого профильный комитет заключил муниципальный контракт подрядной организацией «Дорстрой». Он был определен по результатам электронного аукциона.

Объект был передан компании для сноса 2 ноября. По условиям договора работы должны быть выполнены в течение месяца со дня передачи объекта подрядной организации.

О том, будет ли земля передана застройщику, пока доподлинно не известно.

Аварийный дом на пр. Ленина , 129 готовят к сносу. Анна Зайкова.

«Информация о строительстве иных объектов на месте снесенного дома в комитете отсутствует», — ответили в комитете. По официальным данным публичной кадастровой карты землю можно использовать под строительство многоквартирного дома.

В любом случае, освободившийся участок, как и другие, которые только планируется освободить от аварийного жилья, в перспективе могут стать строительными площадками для новых жилых комплексов. И судя по их предполагаемому расположению, это будет элитная недвижимость.

Потенциальный участок № 1

Рядом, на пр. Ленина, 127, на той же линии стоит двухэтажный блочный дом 1949 года постройки. В 2012-м он тоже признан аварийным. Его планируют расселить в 2022-м. Площадь земли под объектом — 1,5 тыс. кв. м.

Пр. Ленина , 127. Аварийный дом под снос. Altapress.ru

Но пока здесь можно возводить многоквартирные здания не выше 3-х этажей. Но нормы застройки территорий постоянно корректируются, поэтому не исключено, что на этом месте станет возможным строительство более высокого объекта.

Пока же, по официальным данным, здесь живут 45 человек.

В совокупности два соседних участка земли, на которых пока стоят аварийные дома, один из которых вот-вот снесут, составит 3,3 тыс. кв. м.

Потенциальный участок № 2

Не менее интересны участки под домами, которые находятся по адресам пр. Ленина, 129 к. 2 и 129 к. 3. Двухэтажки были возведены с разницей в два года — в 1949-м и 1951-м соответственно.

Они выстроились друг за другом, в глубине квартала, за домами с литерами 127 и 129.

Аварийный дом на пр. Ленина , 129 к. 1. 2 ГИС , Иван Савицкий.

Совокупная площадь под ними составляет 2,2 тыс. кв. м. С первым участком его разделяет дом по адресу пр. Ленина, 129 к. 1. Пока его капитально отремонтировали и сносить не собираются.

Эти дома тоже еще не расселены. В них проживает 72 человека. Планируется, что все жильцы получат новые квадратные метры не позднее 2025 года.

Земля в дело

На экспертном совете по недвижимости, который прошел на базе altapress.ru 28 октября был в очередной раз поднят вопрос о нехватке земельных участков под жилую застройку.

Пр. Ленина , 129/3. Аварийный дом. Altapress.ru

Пока Алтайский край отстает от цифр объема ввода жилья. На сегодняшний день сдано 475 тыс. кв. м, при том, что согласно Национальному проекту барнаульцев нужно обеспечить 779 тыс. «жилых» квадратов.

Более того, руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края Виктор Четошников, поделился с участниками экспертного совета безрадостными перспективами развития краевой столицы — земли под жилую застройку осталось на три-четыре года работы застройщиков в прежнем темпе.

Виктор Четошников. Анна Зайкова.

Варианты решения проблемы нужно искать уже сейчас. Один из них — программа реновации и освоение застроенных территорий. В этом контексте использование участков под аварийными домами могут стать хорошим выходом из ситуации.

Что в закромах?

Согласно планам госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в Барнауле планируется снести еще ряд домов на центральном проспекте:

Четырехэтажный дом на пр. Ленина , 92 , 1955 года постройки ( площадь — 3,3 тыс. кв. м). Не расселен.

92 1955 года постройки площадь — 3,3 тыс. кв. м). Не расселен. Трехэтажный дом на пр. Ленина , 173 , 1952 года постройки ( площадь — 1,3 тыс. кв. м). Не расселен.

173 1952 года постройки площадь — 1,3 тыс. кв. м). Не расселен. Двухэтажный дом на пр. Ленина , 183 , 1949 года постройки ( площадь земельного участка — 1,7 тыс. квю м). Не расселен.