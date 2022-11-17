Недолгий век. Фоторепортаж altapress.ru с грустных улиц Барнаула, где старые дома сводят концы с концами

Недавно в центре Барнаула снесли типовую двухэтажку в аварийном состоянии. Наши корреспонденты прогулялись по городским улицам и запечатлели старые дома. Часть из них еще держатся, но на некоторые без слез не взглянешь. Об этом — в фоторепортаже altapress.ru.

Дома на ул. Петра Сухова в Барнауле.

Пугающие пейзажи

Район ул. Петра Сухова — тихий и загадочный. Здания там доживают свой век, а прохожих можно встретить нечасто. Листья уже опали. Было бы совсем жутко, если бы вдалеке не мелькала бодрая новостройка.

Фасады испещрены желтыми трубами. По ним течет газ, как кровь по человеческим венам. И, возможно, только он согревает двухэтажные домики, с виду холодные и безжизненные.

Старая краска слезает с неровных стен. Они покрылись множеством тусклых, болезненных пятен — красных, серых, желтоватых и белых.

Единственные украшения одной из уставших двухэтажек — изящный кованый балкон, сливающийся с обнаженными ветками деревьев, и прелестный свет из оконца.

Козырек у входа в ломбард обвешен игривыми гирляндами. Их огоньки мигают, будто глаза юной кокетки. Антуража добавляет отечественный автопром на парковке. Кстати, асфальт новый и ровный.

В кадр попал бездонный оконный проем. Без рамы, стекол и форточки. Темный и пугающий. Обтянутый бело-красной лентой, похожей на рождественскую конфету. Забавно и грустно: вход запрещен.

Дома на ул. Петра Сухова в Барнауле. Анастасия Павлова , altapress.ru. Дома на ул. Петра Сухова в Барнауле. Анастасия Павлова , altapress.ru.

В мае 2021 года в нескольких районах Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов. В «опасный» список попала и ул. Петра Сухова.

В 2019 году там не могли расселить 60-летний дом. Стены трескались, а подпорки в подвале рушились. Ситуация угрожала жизни и здоровью 16 семей.

Есть еще порох

Улицы Свердлова и Профинтерна тоже усыпаны старенькими домами, с которых слезает краска. Но при виде них не появляется щемящее чувство печали. Вероятно, потому что рядом — шумная и яркая площадь Октября, а также суетливый ТЦ «Пионер».

Машин много. Работают библиотека и магазин с красноречивым названием «Малина». Колорита придают импровизированная мельница, указатель «Проезда нет. Тупик» и кишащие разноцветные объявления.

Недалеко от барнаульского вокзала сохранились и бревенчатые здания. Они ничуть не покосились и укрыты новыми крышами. Как говорится, есть еще порох в пороховницах.

Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru. Дома на ул. Свердлова и ул. Профинтерна в Барнауле. Елизавета Маликова , altapress.ru.

Стало известно, что дом, где на хозяйку обрушился потолок, сровняют с землей. Подробнее — в нашем материале «Трущобы — под снос».

Ранее на пр. Красноармейском снесли двухэтажку, с которой в 2015 году сфотографировался комик Ефим Шифрин. Осталисись только рожки да ножки.