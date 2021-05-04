Режим повышенной готовности ввели в двух районах Барнаула

В Железнодорожном и Индустриальном районах Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за аварийного состояния и угрозы обрушения нескольких домов, сообщается на правовом портале администрации города.

Речь идет о домах по у. Жданова, 17 во Власихе, а также по ул. Советской Армии, 64, Матросова, 197, Витебская, 16, Рылеева, 5, Смирнова, 5, Северо-Западная, 11, Ярных, 50, и Юрина, 137.

Ранее аналогичный режим ввели для домов по адресам: ул. Промышленная, 2, ул. Советской Армии, 160 и 164, ул. Петра Сухова, 16, 36, 38 и 50, ул. Западная 1-я, 45, ул. Тимуровская, 32 и 44, а также по ул. Цеховая, 14а.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль процесс расследования уголовного дела по факту халатности барнаульских чиновников.