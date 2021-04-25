Сергей Бастрыкин лично проверит дело о развале дома в Барнауле

Речь идет о сотрудниках комитета ЖКХ Барнаула, которые были ответственны за решение вопроса о переселении жителей аварийных домов.
«Бастрыкин требует дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, в обязанности которых входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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Напомним, что поводом стала череда происшествий с ветхими домами города. В начале апреля обрушилась несущая конструкция в жилой двухэтажке по адресу 1-я Западная, 51. Жильцов экстренно эвакуировали. Через два дня после этого также эвакуировали уже жильцов дома на Советской Армии.
Сейчас речь идет о расселении еще трех домов, которые вот-вот могут обвалиться.