Сергей Бастрыкин лично проверит дело о развале дома в Барнауле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль процесс расследования уголовного дела по факту халатности барнаульских чиновников. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России.

Речь идет о сотрудниках комитета ЖКХ Барнаула, которые были ответственны за решение вопроса о переселении жителей аварийных домов.





«Бастрыкин требует дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, в обязанности которых входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. sledcom.ru

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Напомнимчто поводом стала череда происшествий с ветхими домами города. В начале апреля обрушилась несущая конструкция в жилой двухэтажке по адресу 1-я Западная51. Жильцов экстренно эвакуировали. Через два дня после этого также эвакуировали уже жильцов дома на Советской Армии.

Сейчас речь идет о расселении еще трех домов, которые вот-вот могут обвалиться.