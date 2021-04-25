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Жизнь

Сергей Бастрыкин лично проверит дело о развале дома в Барнауле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль процесс расследования уголовного дела по факту халатности барнаульских чиновников. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России.

Барнаульский Поток. Ветхое жилье.
Барнаульский Поток. Ветхое жилье.
Анна Зайкова

Речь идет о сотрудниках комитета ЖКХ Барнаула, которые были ответственны за решение вопроса о переселении жителей аварийных домов.



«Бастрыкин требует дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, в обязанности которых входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
sledcom.ru


Напомним, что поводом стала череда происшествий с ветхими домами города. В начале апреля обрушилась несущая конструкция в жилой двухэтажке по адресу 1-я Западная, 51. Жильцов экстренно эвакуировали. Через два дня после этого также эвакуировали уже жильцов дома на Советской Армии.

Сейчас речь идет о расселении еще трех домов, которые вот-вот могут обвалиться.

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