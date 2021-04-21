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Недвижимость

В Барнауле введут режим повышенной готовности возле 11 аварийных домов

Администрациям трех районов Барнаула поручили ввести режим повышенной готовности возле 11 разрушающихся жилых многоквартирных домов, сообщает мэрия города.

Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
пресс-служба администрации Барнаула

Соответствующее решение чиновники приняли на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел глава города Вячеслав Франк.

«Администрациям Ленинского, Октябрьского и Центрального районов дано поручение ввести режим повышенной готовности, в границах придомовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Промышленная, 2, ул. Советской Армии, 160, 164, ул. Петра Сухова, 16, 36, 38, 50, ул. Западная 1-я, 45, ул. Тимуровская, 32, 44, ул. Цеховая, 14а», — говорится в сообщении.

Также главам районов поручили ежедневно следить за состоянием указанных зданий — до выдачи экспертного заключения обследования.

«В случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в указанных домах, организовать развертывание пунктов временного размещения», — добавили в мэрии.

Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Анна Зайкова.

Также Франк поручил укрепить два многоквартирных дома (ул. 1-я Западная, 51 и ул. Советской Армии, 54), чтобы жильцы смогли безопасно вынести свое имущество.

«По итогам осмотра администрациями районов был составлен перечень аварийных домов, вызывающих наибольшую обеспокоенность», — подчеркнули в мэрии.

Накануне глава Центрального района Максима Сабына отчитался о ситуации по дому на ул. Промышленной. При необходимости жильцов разместят в школе № 76.

Ранее комиссия признала непригодными для жизни два аварийных дома, жильцов которых пришлось экстренно эвакуировать из-за обрушений.

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