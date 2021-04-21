В Барнауле введут режим повышенной готовности возле 11 аварийных домов

Соответствующее решение чиновники приняли на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел глава города Вячеслав Франк.

«Администрациям Ленинского, Октябрьского и Центрального районов дано поручение ввести режим повышенной готовности, в границах придомовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Промышленная, 2, ул. Советской Армии, 160, 164, ул. Петра Сухова, 16, 36, 38, 50, ул. Западная 1-я, 45, ул. Тимуровская, 32, 44, ул. Цеховая, 14а», — говорится в сообщении.

Также главам районов поручили ежедневно следить за состоянием указанных зданий — до выдачи экспертного заключения обследования.

«В случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в указанных домах, организовать развертывание пунктов временного размещения», — добавили в мэрии.

Аварийный дом на ул. Советской Армии , 54. Анна Зайкова.

Также Франк поручил укрепить два многоквартирных дома (ул. 1-я Западная, 51 и ул. Советской Армии, 54), чтобы жильцы смогли безопасно вынести свое имущество.

«По итогам осмотра администрациями районов был составлен перечень аварийных домов, вызывающих наибольшую обеспокоенность», — подчеркнули в мэрии.

Накануне глава Центрального района Максима Сабына отчитался о ситуации по дому на ул. Промышленной. При необходимости жильцов разместят в школе № 76.

Ранее комиссия признала непригодными для жизни два аварийных дома, жильцов которых пришлось экстренно эвакуировать из-за обрушений.