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Жизнь

В Барнауле грозит рухнуть двухэтажный дом

Глава Центрального района Барнаула Максима Сабына ввел режим повышенной готовности из-за состояния двухэтажного строения на ул. Промышленная, 2 в поселке Центральный.

Аварийное жилье. Окно.
Аварийное жилье. Окно.
Анна Зайкова

В связи с аварийным состоянием жилого дома существует угроза дальнейшего обрушения здания, говорится в постановлении администрации.

Дом признали аварийным еще в 2018 году.

Чиновники должны обеспечить ежедневный контроль над состоянием строительных конструкций дома, отключить газоснабжение и электричество, если это понадобится, а также определить меры по сохранению системы отопления.

При введении режима ЧС пункт временного размещения расположится в школе № 76.

Ранее комиссия признала непригодными для жизни два аварийных дома, жильцов которых пришлось экстренно эвакуировать из-за обрушений.

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