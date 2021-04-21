В Барнауле грозит рухнуть двухэтажный дом

В связи с аварийным состоянием жилого дома существует угроза дальнейшего обрушения здания, говорится в постановлении администрации.
Дом признали аварийным еще в 2018 году.
Чиновники должны обеспечить ежедневный контроль над состоянием строительных конструкций дома, отключить газоснабжение и электричество, если это понадобится, а также определить меры по сохранению системы отопления.
При введении режима ЧС пункт временного размещения расположится в школе № 76.
Ранее комиссия признала непригодными для жизни два аварийных дома, жильцов которых пришлось экстренно эвакуировать из-за обрушений.