Второй дом с разрушениями в Барнауле признали непригодным для жизни

Пашковский заявил, что дом обследовала специализированная организация. В итоге постройку признали непригодной для жилья, а жильцов расселят.
Чтобы ускорить этот процесс, собственников попросили в кратчайшие сроки предоставить правоустанавливающие документы на квартиры. Потом пройдет оценка рыночной стоимости квартир и выкуп.
Также жильцам разрешили забрать свое имущество, но только после того, как в доме установят щитовые элементы, в течение 20 дней.
Ранее непригодным для жизни официально признали и аварийный барак на ул. 1-й Западной, 51. После обрушения металлической балки там возникла реальная угроза взрыва бытового газа. Городские власти пришли к выводу, что дом пора сносить.
В доме на ул. 1-й Западной, 51 произошли обрушения 5 апреля, 7 апреля аналогичная ситуация сложилась в доме на ул. Советской Армии, 54.
На чиновников завели уголовные дела по статье «халатность».