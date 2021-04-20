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Жизнь

Второй дом с разрушениями в Барнауле признали непригодным для жизни

Жильцы дома по ул. Советской Армии, 54 могут рассчитывать на расселение — их жилье признали непригодным. Об этом стало известно после встречи жителей дома с вице-мэром по городскому хозяйству Сергеем Пашковским и главой администрации Железнодорожного района Михаилом Звягинцевым.

Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
пресс-служба администрации Барнаула

Пашковский заявил, что дом обследовала специализированная организация. В итоге постройку признали непригодной для жилья, а жильцов расселят.

Чтобы ускорить этот процесс, собственников попросили в кратчайшие сроки предоставить правоустанавливающие документы на квартиры. Потом пройдет оценка рыночной стоимости квартир и выкуп.

Также жильцам разрешили забрать свое имущество, но только после того, как в доме установят щитовые элементы, в течение 20 дней.

Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Анна Зайкова.

Ранее непригодным для жизни официально признали и аварийный барак на ул. 1-й Западной, 51. После обрушения металлической балки там возникла реальная угроза взрыва бытового газа. Городские власти пришли к выводу, что дом пора сносить.

В доме на ул. 1-й Западной, 51 произошли обрушения 5 апреля, 7 апреля аналогичная ситуация сложилась в доме на ул. Советской Армии, 54.

На чиновников завели уголовные дела по статье «халатность».

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