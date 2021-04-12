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Жизнь

Третье дело о халатности завел СК на алтайских чиновников из-за аварийного жилья

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) после того, как жители поселка Боровой Бийского района записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Это уже третье аналогичное дело за неделю.

Жители поселка Боровой записали обращение к президенту России Владимиру Путину.
Жители поселка Боровой записали обращение к президенту России Владимиру Путину.
Скриншот видео

Жильцы аварийного дома пожаловались, что администрация Бийского района предоставила для их переселения помещение в котором невозможно жить.

Следователи побывали и в самом доме, и там, где чиновники предлагают расположиться сельчанам.

Выяснилось, что в 2018 году двухэтажный многоквартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу в марте 2021 года, но он не вошел в программу переселения.

«При этом должностные лица администрации Малоугреневского сельского совета Бийского района не предприняли достаточных мер по предоставлению жильцам иных жилых помещений, пригодных для проживания», — заключили в СК.

Руководство и специалисты ведомства пригласили жильцов на личные приемы, чтобы установить обстоятельства ситуации.

8 апреля дело о халатности завели после обрушения части стены в доме на ул. Советской Армии, 54 в Барнауле, 6 апреля — после критических разрушений на ул. 1-я Западная, 51.

В СК оценивают работу чиновников, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилья.

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