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Происшествия

Второе дело о халатности завели в Барнауле после обрушения стены 67-летнего барака

Проверка обстоятельств обрушения части стены в доме 1954 года постройки на ул. Советской Армии, 54 в Барнауле закончилась уголовным делом по факту халатности. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Анна Зайкова.

Прокуроры выяснили, что в 2013 году межведомственная комиссия для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда признала дом аварийным и подлежащим сносу.

В июне 2015 года администрация города приняла постановление об изъятии у собственников жилых помещений, но мер по выкупу не приняла, оценку не провела, жилье на условиях соцнайма людям не предоставили.

«Несмотря на отсутствие управляющей компании, продолжающееся разрешение несущих конструкций многоквартирного дома органами местного самоуправления мер по назначению обслуживающей организации, ненадлежащей реализации полномочий собственника в отношении жилых помещений не принято», — говорится в сообщении ведомства.

Разрушение несущих конструкций дома произошло из-за бездействия должностных лиц, уверены в прокуратуре.

Напомним, стена обвалилась 7 апреля, жильцов эвакуировали.

Ранее аналогичное ЧП случилось 5 апреля на ул. 1-я Западная, 51. СК возбудил уголовное дело по той же статье — халатность.

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