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Из очередного аварийного барака в Барнауле эвакуируют людей

Из дома на ул. Советской Армии, 54 в Барнауле эвакуируют людей.

Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Аварийный дом на ул. Советской Армии, 54.
Анна Зайкова.

В двухэтажном бараке на днях обвалился фасад, в потолок одного из помещений прорастает дерево, прорвало канализационную трубу.

В 13:20 7 апреля произошло обрушение кирпичной кладки наружной стены. Пострадавших нет, сообщили в администрации города.

Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
пресс-служба администрации Барнаула
Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
пресс-служба администрации Барнаула
Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
пресс-служба администрации Барнаула
Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
пресс-служба администрации Барнаула

Для жильцов подготовили пункт временного размещения на базе Детско-юношеской спортивной школы № 6 (ул. Советской Армии, 73).

Дом постройки 1954 года признали аварийным в 2013 году. Там 31 квартира, в которой проживают 64 человека.

На место выехали замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Пашковский, другие чиновники, а также спасатели, сотрудники полиции и медики.

Утром 7 апреля altapress.ru опубликовал фоторепортаж из этого и еще одного разваливающегося дома.

Чиновники предупреждали, что жильцам нужно переезжать в маневренный фонд или снимать квартиры.

Ранее жильцов аварийного дома на ул. 1-я Западная, 51 эвакуировали из-за обрушения конструкций. СК возбудил уголовное дело.

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