В Барнауле после обрушения в аварийном жилом доме возбудили уголовное дело

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту угрозы обрушения жилого дома, в котором ночью разрушилось перекрытие, сообщает региональный СК.

Напомним, угроза обрушения возникла в доме № 51 по улице 1-я Западная. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР).

«Поздно вечером 5 апреля возникла угроза обрушения конструкций — фасадной балки в двухэтажном жилом доме. Жильцы, двое из которых дети, не пострадали и были эвакуированы. Известно, что дом признан аварийным с 2019 года», — рассказали в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также они оценят работу чиновников, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилья.



В доме проживает 55 человек. В ПВР находятся четыре жильца, еще четверо, включая двоих детей, разместились в Краевом кризисном центре для женщин, остальные поехали к родственникам.

Глава Барнаула Вячеслав Франк ночью приехал на место происшествия, также встретился с жителями аварийного дома и удостоверился, что у них есть все необходимое.

6 апреля дом повторно обследуют представители проектной организации, комитета ЖКХ и администрации Октябрьского района. Сооружение отключили от газа и электроснабжения.