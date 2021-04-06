Мэр Барнаула ночью навестил эвакуированных жильцов аварийного дома

Пункт временного размещения открыли по адресу ул. Тимуровская, 23. Там находится четыре человека. Еще четверо, в том числе двое детей, разместились в Краевом кризисном центре для женщин. Остальные жильцы предпочли побыть у родственников.
Глава города Вячеслав Франк пообщался с жителями. Удостоверился, что у людей есть все необходимое.
В ночь в ПВР дежурили сотрудники полиции и медики.
Утром дом повторно обследуют представители проектной организацией, комитета ЖКХ и администрации Октябрьского района.
Что произошло
5 апреля в 21:20 на телефон 112 поступил звонок о возможном обрушении фасадной балки в многоквартирном доме по адресу ул. 1-я Западная, 51.
На место выехали сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю, управления ГОЧС Барнаула, руководители администрации города, городского комитета по ЖКХ и администрации Октябрьского района, полиция и медики.
Вячеслав Франк на месте координировал работу всех городских служб и эвакуацию жильцов.
Дом отключили от газа и электроснабжения.
Все жильцы эвакуированы (55 человек), пострадавших нет.
Дом находится в непосредственном управлении, обслуживает ЖЭУ-6. В первом квартале 2019 года признан аварийным.