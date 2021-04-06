Мэр Барнаула ночью навестил эвакуированных жильцов аварийного дома

Глава Барнаула Вячеслав Франк прибыл в пункт временного размещения (ПВР), где находятся жильцы дома по ул. 1-я Западная, 51, в котором возникла угроза обрушения. Сообщение об этом пресс-центр администрации опубликовал около часа ночи 6 апреля.

Пункт временного размещения открыли по адресу ул. Тимуровская, 23. Там находится четыре человека. Еще четверо, в том числе двое детей, разместились в Краевом кризисном центре для женщин. Остальные жильцы предпочли побыть у родственников.

Глава города Вячеслав Франк пообщался с жителями. Удостоверился, что у людей есть все необходимое.

В ночь в ПВР дежурили сотрудники полиции и медики.

Утром дом повторно обследуют представители проектной организацией, комитета ЖКХ и администрации Октябрьского района.

Что произошло

5 апреля в 21:20 на телефон 112 поступил звонок о возможном обрушении фасадной балки в многоквартирном доме по адресу ул. 1-я Западная, 51.

На место выехали сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю, управления ГОЧС Барнаула, руководители администрации города, городского комитета по ЖКХ и администрации Октябрьского района, полиция и медики.

Вячеслав Франк на месте координировал работу всех городских служб и эвакуацию жильцов.

Эвакуация жильцов и обследование дома по ул. 1-я Западная , 51. barnaul.org

Дом отключили от газа и электроснабжения.

Все жильцы эвакуированы (55 человек), пострадавших нет.

Дом находится в непосредственном управлении, обслуживает ЖЭУ-6. В первом квартале 2019 года признан аварийным.