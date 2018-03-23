"Будут трупы": жители аварийного дома в Барнауле боятся обрушения

Сегодня, 07:18.
Жизнь

Жители барнаульской двухэтажки на ул. Тимуровской, 32 много лет живут в аварийных условиях и ждут расселения. Но давать им новое жилье пока не планируют, потому что есть дома и похуже. Люди опасаются, что дом скоро рухнет и похоронит их под собой.

Аварийный дом на Тимуровской, 32.
Аварийный дом на Тимуровской, 32.

На этот дом страшно смотреть еще снаружи: часть облицовки отвалилась, по стенам идут трещины, кое-где вывалились кирпичи.

Когда заходишь внутрь, то под ногами шатается пол, в подъезде жуткие трещины. Жильцы боятся выходить на балконы, которые могут обвалиться в любой момент. С 1955 года, как построили дом, его ни разу капитально не ремонтировали.

У тех, кто не смог заменить батареи, в квартирах прохладно. Хотя топят хорошо, признаются жильцы. Но тепло уходит через щели у окон.

Галина Богданова,
пенсионерка, жительница дома на Тимуровской, 32:

— Если дождь на улице — то у нас в квартире тоже. Если ветер — и у нас он гуляет. Даже окна заменить нереально — стены под ними сыпятся, никто не берется за эту работу.

Галина Богданова, жительница дома на Тимуровской, 32.
Галина Богданова, жительница дома на Тимуровской, 32.
Аварийный дом на Тимуровской, 32.
Аварийный дом на Тимуровской, 32.
Аварийный дом на Тимуровской, 32.
Аварийный дом на Тимуровской, 32.
Аварийный дом на Тимуровской, 32.
Аварийный дом на Тимуровской, 32.

В одной из комнат квартиры 76-летней Галины Богдановой обрушилась часть потолка — из-за постоянных протечек. Еще хуже, рассказывают жильцы дома, обстоят дела у ее соседа по площадке. В потолке его квартиры есть дыра, через которую "видно звезды". Дождь стекает и в квартиру снизу — там живет 77-летний Виктор. У него в двух комнатах рушится потолок.

Почему дом не расселяют?

В 2014 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. В 2015 году жители выиграли суд по вопросу их расселения. С тех пор, уверяют жильцы, управляющая компания совсем про них забыла. Даже судебное разбирательство по ремонту крыши, которое закончилось в пользу жильцов, результатов не дало: никто не стал ее чинить.

Мария,
внучка Галины Богдановой:

— Мне еще в 2001 году не дали прописаться у бабушки, потому что сказали, что дом готовится к сносу. С тех пор дату сто раз переносили. Бабушка — ребенок войны, с ней живет мой дядя-инвалид. Ладно их не жалеют, но ведь в этом доме и дети живут!

Аварийный дом на Тимуровской, 32.
Аварийный дом на Тимуровской, 32.
Аварийный дом на Тимуровской, 32.
Аварийный дом на Тимуровской, 32.
Аварийный дом на Тимуровской, 32.
Аварийный дом на Тимуровской, 32.

Семья с двумя детьми живет на первом этаже здесь около 7 лет. Altapress.ru встретил в доме главу семьи — Василия. "Здесь скоро все завалится. Будут трупы, это точно. Соседи мои сверху уже собрались на меня падать", — считает мужчина.

В 200 метрах от Тимуровской, 32 в 2013 году действительно рухнул такой же аварийный дом — на Эмилии Алексеевой, 33. Двое человек тогда погибли.

Как реагирует УК?

Галина Богданова ежемесячно платит за свою двухкомнатную квартиру более 3 тыс. рублей. Ее сосед снизу — 4,5 тыс. за трехкомнатную. Из них на содержание общего имущества дома уходит 400-500 рублей с каждой квартиры.

В УК "Старый Барнаул" рассказали, что этот аварийный дом они уже не в состоянии поддерживать — он фактически рушится.

— Текущие работы по дому мы выполняем: чистим снег, косим траву, сбиваем сосульки, убираем мусор, готовим дом к отопительному сезону. Аварийные работы производим по вызову: чиним трубы, латаем крышу. С этим домом еще проблема в том, что на нем висит крупный долг за услуги ЖКХ. Кроме того, часть квартир собственники вообще сдают, и от них ничего не добиться.

Аварийный дом на Тимуровской, 32.
Аварийный дом на Тимуровской, 32.

Когда жильцов могут расселить?

В мэрии Барнаула говорят, что расселять дом на Тимуровской в ближайшие два года в рамках региональной программы не будут: есть дома "с более худшим техническим состоянием".

Согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", последняя дата сноса дома на Тимуровской была назначена еще на 20 августа 2016 года, а расселить жильцов должны были к концу 2018 года. Степень износа здания составляет 62%. Для сравнения, дома на ул. Петра Сухова, 16 и 1-й Западной, 49а, которые собираются расселить в 2018 году, имеют износ 61%. Правда, снести их должны были раньше — еще в 2015 году.

Из сообщения мэрии Барнаула:

В случае принятия федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья будет рассмотрен вопрос о включении в данную программу дома №32 по ул. Тимуровской.

Если муниципалитеты хорошо отработают региональную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья на 2018-2019 годы (в которую жители Тимуровской, 32 не попали), край получит финансирование из федерального бюджета. Новую программу по переселению из ветхого и аварийного жилья готовит Фонд с содействия реформирования ЖКХ. Она начнет действовать в 2019 году.

Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Аварийный дом на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Виктор, житель дома на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.
Житель дома на Тимуровской, 32. Фото: Анастасия Корягина.

Цифра

Всего в Барнауле 218 аварийных домов, в которых проживают 2,5 тыс. семей. На их расселение нужно 4 млрд рублей.

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