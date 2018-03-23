"Будут трупы": жители аварийного дома в Барнауле боятся обрушения

Жители барнаульской двухэтажки на ул. Тимуровской, 32 много лет живут в аварийных условиях и ждут расселения. Но давать им новое жилье пока не планируют, потому что есть дома и похуже. Люди опасаются, что дом скоро рухнет и похоронит их под собой.
На этот дом страшно смотреть еще снаружи: часть облицовки отвалилась, по стенам идут трещины, кое-где вывалились кирпичи.
Когда заходишь внутрь, то под ногами шатается пол, в подъезде жуткие трещины. Жильцы боятся выходить на балконы, которые могут обвалиться в любой момент. С 1955 года, как построили дом, его ни разу капитально не ремонтировали.
У тех, кто не смог заменить батареи, в квартирах прохладно. Хотя топят хорошо, признаются жильцы. Но тепло уходит через щели у окон.
Галина Богданова,
пенсионерка, жительница дома на Тимуровской, 32:
— Если дождь на улице — то у нас в квартире тоже. Если ветер — и у нас он гуляет. Даже окна заменить нереально — стены под ними сыпятся, никто не берется за эту работу.
В одной из комнат квартиры 76-летней Галины Богдановой обрушилась часть потолка — из-за постоянных протечек. Еще хуже, рассказывают жильцы дома, обстоят дела у ее соседа по площадке. В потолке его квартиры есть дыра, через которую "видно звезды". Дождь стекает и в квартиру снизу — там живет 77-летний Виктор. У него в двух комнатах рушится потолок.
Почему дом не расселяют?
В 2014 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. В 2015 году жители выиграли суд по вопросу их расселения. С тех пор, уверяют жильцы, управляющая компания совсем про них забыла. Даже судебное разбирательство по ремонту крыши, которое закончилось в пользу жильцов, результатов не дало: никто не стал ее чинить.
Мария,
внучка Галины Богдановой:
— Мне еще в 2001 году не дали прописаться у бабушки, потому что сказали, что дом готовится к сносу. С тех пор дату сто раз переносили. Бабушка — ребенок войны, с ней живет мой дядя-инвалид. Ладно их не жалеют, но ведь в этом доме и дети живут!
Семья с двумя детьми живет на первом этаже здесь около 7 лет. Altapress.ru встретил в доме главу семьи — Василия. "Здесь скоро все завалится. Будут трупы, это точно. Соседи мои сверху уже собрались на меня падать", — считает мужчина.
В 200 метрах от Тимуровской, 32 в 2013 году действительно рухнул такой же аварийный дом — на Эмилии Алексеевой, 33. Двое человек тогда погибли.
Как реагирует УК?
Галина Богданова ежемесячно платит за свою двухкомнатную квартиру более 3 тыс. рублей. Ее сосед снизу — 4,5 тыс. за трехкомнатную. Из них на содержание общего имущества дома уходит 400-500 рублей с каждой квартиры.
В УК "Старый Барнаул" рассказали, что этот аварийный дом они уже не в состоянии поддерживать — он фактически рушится.
— Текущие работы по дому мы выполняем: чистим снег, косим траву, сбиваем сосульки, убираем мусор, готовим дом к отопительному сезону. Аварийные работы производим по вызову: чиним трубы, латаем крышу. С этим домом еще проблема в том, что на нем висит крупный долг за услуги ЖКХ. Кроме того, часть квартир собственники вообще сдают, и от них ничего не добиться.
Когда жильцов могут расселить?
В мэрии Барнаула говорят, что расселять дом на Тимуровской в ближайшие два года в рамках региональной программы не будут: есть дома "с более худшим техническим состоянием".
Согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", последняя дата сноса дома на Тимуровской была назначена еще на 20 августа 2016 года, а расселить жильцов должны были к концу 2018 года. Степень износа здания составляет 62%. Для сравнения, дома на ул. Петра Сухова, 16 и 1-й Западной, 49а, которые собираются расселить в 2018 году, имеют износ 61%. Правда, снести их должны были раньше — еще в 2015 году.
Из сообщения мэрии Барнаула:
В случае принятия федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья будет рассмотрен вопрос о включении в данную программу дома №32 по ул. Тимуровской.
Если муниципалитеты хорошо отработают региональную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья на 2018-2019 годы (в которую жители Тимуровской, 32 не попали), край получит финансирование из федерального бюджета. Новую программу по переселению из ветхого и аварийного жилья готовит Фонд с содействия реформирования ЖКХ. Она начнет действовать в 2019 году.
Цифра
Всего в Барнауле 218 аварийных домов, в которых проживают 2,5 тыс. семей. На их расселение нужно 4 млрд рублей.
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