Мэрия Барнаула расселит дома на Потоке, ВРЗ и в других районах

В 2018 году в Барнауле расселят 11 ветхих и аварийных домов. Как сообщили altapress.ru в администрации города, большая часть адресов под снос находится в районе Потока. Глава города Сергей Дугин говорил, что выбирая объекты, администрация руководствовалась несколькими принципами. В том числе — перспективой строительства на участке нового жилья.
Расселять горожан будут в рамках краевой программы, которую приняли на 2018-2019 годы.
Какие дома расселят?
Поток:
- П. Сухова, 16
- Тимуровская, 54
- Глушкова, 20
- Э. Алексеевой, 21
- 1-я Западная, 49а
ВРЗ:
- Водопроводная, 74
- Хлебозаводская, 12
Другие районы:
- С. Армии, 52,
- Фомина, 62 (Гора)
- Восточная, 106 (ближние Черемушки)
- Водников, 50 (Затон)
Почему сносят?
На совещании в правительстве края, где обсуждалась краевая программа переселения, Сергей Дугин рассказал о принципах выбора адресов. Расселять будут дома, состояние которых уже критичное. В некоторых из них люди фактически не живут, а находятся в маневренном фонде.
Другой принцип — перспективность площадки для будущего строительства. Потенциально такая зона может появиться на Эмилии Алексеевой. Здесь насколько лет назад рухнул дом номер 33, рядом с его участком в марте 2018 года снесли двухэтажку под номером 31. После того, как под снос пойдет дома на Тимуровской, 54, появится довольно просторная площадка, пригодная для строительство многоэтажного дома.
Кого это коснется?
В 11 домах, которые в этом году расселят, проживает 172 семьи. На их переселение нужно 200 млн рублей. Половину средств выделят из регионального бюджета.
Всего же в городе 218 аварийных домов, в которых проживают 2,5 тыс. семей. На их расселение нужно 4 млрд рублей. Чтобы получить необходимое финансирование, регион планирует попасть в новую программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Ее готовит Фонд с содействия реформирования ЖКХ. Она начнет действовать в следующем году.
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