Мэрия Барнаула расселит дома на Потоке, ВРЗ и в других районах

Расселять горожан будут в рамках краевой программы, которую приняли на 2018-2019 годы.

Какие дома расселят?

Поток:

П. Сухова, 16

Тимуровская, 54

Глушкова, 20

Э. Алексеевой, 21

1-я Западная, 49а

ВРЗ:

Водопроводная, 74

Хлебозаводская, 12

Другие районы:

С. Армии, 52,

Фомина, 62 (Гора)

Восточная, 106 (ближние Черемушки)

Водников, 50 (Затон)

Почему сносят?

На совещании в правительстве края, где обсуждалась краевая программа переселения, Сергей Дугин рассказал о принципах выбора адресов. Расселять будут дома, состояние которых уже критичное. В некоторых из них люди фактически не живут, а находятся в маневренном фонде.

Другой принцип — перспективность площадки для будущего строительства. Потенциально такая зона может появиться на Эмилии Алексеевой. Здесь насколько лет назад рухнул дом номер 33, рядом с его участком в марте 2018 года снесли двухэтажку под номером 31. После того, как под снос пойдет дома на Тимуровской, 54, появится довольно просторная площадка, пригодная для строительство многоэтажного дома.

Кого это коснется?

В 11 домах, которые в этом году расселят, проживает 172 семьи. На их переселение нужно 200 млн рублей. Половину средств выделят из регионального бюджета.

Всего же в городе 218 аварийных домов, в которых проживают 2,5 тыс. семей. На их расселение нужно 4 млрд рублей. Чтобы получить необходимое финансирование, регион планирует попасть в новую программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Ее готовит Фонд с содействия реформирования ЖКХ. Она начнет действовать в следующем году.