Недвижимость

Мэрия Барнаула расселит дома на Потоке, ВРЗ и в других районах

Сегодня, 15:01.
Недвижимость

В 2018 году в Барнауле расселят 11 ветхих и аварийных домов. Как сообщили altapress.ru в администрации города, большая часть адресов под снос находится в районе Потока. Глава города Сергей Дугин говорил, что выбирая объекты, администрация руководствовалась несколькими принципами. В том числе — перспективой строительства на участке нового жилья.

Аварийное жилье. Поток.
Аварийное жилье. Поток. Фото : Анна Зайкова.

Расселять горожан будут в рамках краевой программы, которую приняли на 2018-2019 годы.

Какие дома расселят?

Поток:

  • П. Сухова, 16
  • Тимуровская, 54
  • Глушкова, 20
  • Э. Алексеевой, 21
  • 1-я Западная, 49а

ВРЗ:

  • Водопроводная, 74
  • Хлебозаводская, 12

Другие районы:

  • С. Армии, 52,
  • Фомина, 62 (Гора)
  • Восточная, 106 (ближние Черемушки)
  • Водников, 50 (Затон)

Почему сносят?

На совещании в правительстве края, где обсуждалась краевая программа переселения, Сергей Дугин рассказал о принципах выбора адресов. Расселять будут дома, состояние которых уже критичное. В некоторых из них люди фактически не живут, а находятся в маневренном фонде.

Другой принцип — перспективность площадки для будущего строительства. Потенциально такая зона может появиться на Эмилии Алексеевой. Здесь насколько лет назад рухнул дом номер 33, рядом с его участком в марте 2018 года снесли двухэтажку под номером 31. После того, как под снос пойдет дома на Тимуровской, 54, появится довольно просторная площадка, пригодная для строительство многоэтажного дома.

Кого это коснется?

Ломать и строить: почему и как будет меняться легендарный Поток

В 11 домах, которые в этом году расселят, проживает 172 семьи. На их переселение нужно 200 млн рублей. Половину средств выделят из регионального бюджета.

Всего же в городе 218 аварийных домов, в которых проживают 2,5 тыс. семей. На их расселение нужно 4 млрд рублей. Чтобы получить необходимое финансирование, регион планирует попасть в новую программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Ее готовит Фонд с содействия реформирования ЖКХ. Она начнет действовать в следующем году.

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