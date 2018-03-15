Недвижимость

В Барнауле снесут 11 домов

Сегодня, 16:57.
Недвижимость

Глава города Сергей Дугин сообщил, что в 2018 году в Барнауле снесут 11 аварийных домов. Так в краевой столице будут реализовывать региональную программу по переселению граждан из ветхих и аварийных домов. Об этом шла речь на заседании правительства Алтайского края 15 марта.

Аварийное жилье. Балкон.
Аварийное жилье. Балкон. Фото : Анна Зайкова.

В 11 домах, которые в этом году снесут, проживает 172 семьи. На их переселение нужно 200 млн рублей. Половину средств выделят из регионального бюджета.

Всего же в городе 218 аварийных домов, в которых проживают 2,5 тыс. семей. На их расселение нужно 4 млрд рублей. Чтобы получить необходимое финансирование, регион планирует попасть в новую программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Ее готовит Фонд с содействия реформирования ЖКХ. Действовать она начнет в следующем году.

Факт

В 2018-2019 годах в Алтайском крае будет действовать региональная программа по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Из краевого и муниципального бюджетов в 2018 году выделено 437 млн рублей. Расселить предстоит 33 дома.

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