Александр Карлин предложил побороться за миллиарды на расселение аварийного жилья

Алтайский край включился в борьбу за миллиардное финансирование переселения из ветхого и аварийного жилья из федерального бюджета. Чтобы получить деньги, местный бюджет выделяет собственные средства. Об этом 15 марта рассказал губернатор Александр Карлин на заседании в правительстве Алтайского края. Он призвал глав муниципалитетов с умом и дружно отработать специальную региональную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья на 2018-2019 годы.
Сейчас в Алтайском крае зарегистрировано 396 аварийных домов. В расселении нуждаются 10 тысяч жителей региона. Местных "сил" — 437 млн рублей — хватит на то, чтобы в 2018 году расселить 33 дома. Аналогичную сумму выделят в 2019 году.
Это позволит продемонстрировать Фонду содействия реформирования ЖКХ подтверждение — край будет за свой счет расселять людей в 2019 году, а значит достоин финансирования из федерации. Соответствующая программа начнет действовать с 1 января 2019 года.
Карлин не уточнил, на какую сумму рассчитывает Алтайский край, так как программа еще разрабатывается. Однако он несколько раз подчеркнул, что участие в предыдущей позволило получить из федерации около 5 млрд рублей.
Также он сообщил, что в ближайшее время фонд будет распределять поощрительные бонусы между регионами-лидерами по расселению граждан. Таким образом край может при грамотной организации работы получить дополнительный стимулирующий ресурс.
В конце встречи губернатор еще раз подчеркнул, что важно главам муниципалитета ответственно включиться в проект, который поможет получить федеральное финансирование: "Не сложно подсчитать: по ранее действующей программе переселения, ежегодно из регионального бюджета в среднем выделяли около 100 с небольшим млн рублей. В этом году мы выделим в три раза больше. Мы не лукавим, а реально продолжаем работу".
Факт
В 2009-2017 годах Фонд содействия реформирования ЖКХ реализовывал программу по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Алтайский край выполнил свои обязательства в срок и в полном объеме. Всего из бюджетов всех уровней на нее потратили 7 млрд рублей. Расселить удалось 18 тысяч человек из 802 многоквартирных домов.
2018 году у программы будет техническим перерывом в расселении людей, чтобы подтянулись отстающие регионы. Новая программа заработает с 2019 года.
В Алтайском крае этого перерыва не будет: правительство разработало свою региональную программу.
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