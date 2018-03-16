Недвижимость

Александр Карлин предложил побороться за миллиарды на расселение аварийного жилья

Сегодня, 07:50.
Недвижимость

Алтайский край включился в борьбу за миллиардное финансирование переселения из ветхого и аварийного жилья из федерального бюджета. Чтобы получить деньги, местный бюджет выделяет собственные средства. Об этом 15 марта рассказал губернатор Александр Карлин на заседании в правительстве Алтайского края. Он призвал глав муниципалитетов с умом и дружно отработать специальную региональную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья на 2018-2019 годы.

Ветхий дом. Недвижимость в Барнауле.
Ветхий дом. Недвижимость в Барнауле. Фото : Анна Зайкова.

Сейчас в Алтайском крае зарегистрировано 396 аварийных домов. В расселении нуждаются 10 тысяч жителей региона. Местных "сил" — 437 млн рублей — хватит на то, чтобы в 2018 году расселить 33 дома.  Аналогичную сумму выделят в 2019 году. 

Это позволит продемонстрировать Фонду содействия реформирования ЖКХ подтверждение — край будет за свой счет расселять людей в 2019 году, а значит достоин финансирования из федерации. Соответствующая программа начнет действовать с 1 января 2019 года.

Аварийное жилье. Поток.
Аварийное жилье. Поток.

Карлин не уточнил, на какую сумму рассчитывает Алтайский край, так как программа еще разрабатывается. Однако он несколько раз подчеркнул, что участие в предыдущей позволило получить из федерации около 5 млрд рублей.

Также он сообщил, что в ближайшее время фонд будет распределять поощрительные бонусы между регионами-лидерами по расселению граждан. Таким образом край может при грамотной организации работы получить дополнительный стимулирующий ресурс.

Недвижимость. Ветхий дом.
Недвижимость. Ветхий дом.

В конце встречи губернатор еще раз подчеркнул, что важно главам муниципалитета ответственно включиться в проект, который поможет получить федеральное финансирование: "Не сложно подсчитать: по ранее действующей программе переселения, ежегодно из регионального бюджета в среднем выделяли около 100 с небольшим млн рублей. В этом году мы выделим в три раза больше. Мы не лукавим, а реально продолжаем работу".

Факт

В 2009-2017 годах Фонд содействия реформирования ЖКХ реализовывал программу по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Алтайский край выполнил свои обязательства в срок и в полном объеме. Всего из бюджетов всех уровней на нее потратили 7 млрд рублей. Расселить удалось 18 тысяч человек из 802 многоквартирных домов.

2018 году у программы будет техническим перерывом в расселении людей, чтобы подтянулись отстающие регионы. Новая программа заработает с 2019 года.  

В Алтайском крае этого перерыва не будет: правительство разработало свою региональную программу. 

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