8 апреля
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Жизнь

Жители алтайского поселка обратились к Путину и Томенко, потому что дальше так жить нельзя

Инициативная группа жителей поселка Боровое (Бийский район Алтайского края) записала видеообращение к президенту страны Владимиру Путину и губернатору региона Виктору Томенко в связи с тем, что уже три года живут в аварийном доме.

Жильцы аварийного дома в поселке Боровом. Бийский район
Жильцы аварийного дома в поселке Боровом. Бийский район
"Инцидент. Барнаул". Скриншот

Жильцы утверждают, что их дом, расположенный по адресу уд. 40 лет Победы, 4, был признан аварийным еще в марте 2018 года. Однако они продолжают находиться в полуразрушенном бараке от безысходности.

Администрация Бийского района предложила жильцам вариант переезда в село Первомайское, в общежитие. Но такой вариант людей не устроил.

Во-первых, потому что, если их дом признан аварийным, то он подлежит сносу, а жильцов должны расселить по другим адресам. А во-вторых, жизнь в общежитии не слаще, чем в аварийном доме.

Про состояние своего дома они рассказали следующее: на каждом этаже, где должен быть санузел, место для бытовых отходов, нет ни канализации, ни водопровода. Вместо стекол на окнах забита фанера и прочие материалы.

Похоже, в Алтайском крае появилась еще одна «горячая аварийная точка», которую вынуждены будут срочно закрывать местные и краевые власти.

Напомним, что в Барнауле на днях произошло частичное обрушение стен сразу в двух аварийных дома — на ул. Советской Армии и на ул. 1-й Западной.

Мэр Вячеслав Франк поручил своим подчиненным быстро организовать переезд жителей разрушающихся домов в квартиры маневренного фонда.

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