Мэр Барнаула поручил ускорить расселение жильцов разрушающихся домов

Глава Барнаула Вячеслав Франк считает задачей администрации разъяснение жильцам аварийных домов, из которых их экстренно эвакуировали, какими мерами поддержки можно воспользоваться в данный момент. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Франк дал поручение комитету ЖКХ проработать вопросы ускорения сроков расселения жильцов и увеличения объемов городского маневренного фонда.

Четыре семьи уже переехали в квартиры маневренного фонда, остальные разместились у родственников, четыре человека находятся в пункте временного размещения.

Также людям напоминают о возможности получения компенсаций за аренду жилья.

Ранее в Барнауле в домах по ул.1-й Западной, 51 и Советской Армии, 54 произошли критические разрушения.

На обследование первого дома выделили 75 тыс. рублей, сказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Антон Бенс (он на днях собирается в отставку).

Глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев доложил, что обрушении части стены в жилом доме на ул. Советской Армии, 54 произошло в районе квартир № 22 и 23 — сместились железобетонные перемычки оконных проемов со стороны фасада.

Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии , 54. пресс-служба администрации Барнаула

Существует вероятность дальнейшего обрушения.

Звягинцев обратился к главе города с просьбой о выделении финансовых средств на проведение инженерно-технического обследования дома и обеспечение работы пункта временного размещения.

Дом включен в краевую программу по пересечению на 2022−2023 годы. В ближайшее время пройдет обследование технического состояния конструкций здания. Выдача экспертного заключения займет приблизительно 5−7 дней.

Ранее следователи завели уголовные дела по статье «халатность».