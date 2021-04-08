8 апреля 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Мэр Барнаула поручил ускорить расселение жильцов разрушающихся домов

Глава Барнаула Вячеслав Франк считает задачей администрации разъяснение жильцам аварийных домов, из которых их экстренно эвакуировали, какими мерами поддержки можно воспользоваться в данный момент. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Глава Барнаула Вячеслав Франк.
Глава Барнаула Вячеслав Франк.
barnaul.org

Франк дал поручение комитету ЖКХ проработать вопросы ускорения сроков расселения жильцов и увеличения объемов городского маневренного фонда.

Четыре семьи уже переехали в квартиры маневренного фонда, остальные разместились у родственников, четыре человека находятся в пункте временного размещения.

Также людям напоминают о возможности получения компенсаций за аренду жилья.

Ранее в Барнауле в домах по ул.1-й Западной, 51 и Советской Армии, 54 произошли критические разрушения.

На обследование первого дома выделили 75 тыс. рублей, сказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Антон Бенс (он на днях собирается в отставку).

Глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев доложил, что обрушении части стены в жилом доме на ул. Советской Армии, 54 произошло в районе квартир № 22 и 23 — сместились железобетонные перемычки оконных проемов со стороны фасада.

Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
пресс-служба администрации Барнаула

Существует вероятность дальнейшего обрушения.

Звягинцев обратился к главе города с просьбой о выделении финансовых средств на проведение инженерно-технического обследования дома и обеспечение работы пункта временного размещения.

Дом включен в краевую программу по пересечению на 2022−2023 годы. В ближайшее время пройдет обследование технического состояния конструкций здания. Выдача экспертного заключения займет приблизительно 5−7 дней.

Ранее следователи завели уголовные дела по статье «халатность».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость