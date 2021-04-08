Мэр Барнаула поручил ускорить расселение жильцов разрушающихся домов

Франк дал поручение комитету ЖКХ проработать вопросы ускорения сроков расселения жильцов и увеличения объемов городского маневренного фонда.
Четыре семьи уже переехали в квартиры маневренного фонда, остальные разместились у родственников, четыре человека находятся в пункте временного размещения.
Также людям напоминают о возможности получения компенсаций за аренду жилья.
Ранее в Барнауле в домах по ул.1-й Западной, 51 и Советской Армии, 54 произошли критические разрушения.
На обследование первого дома выделили 75 тыс. рублей, сказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Антон Бенс (он на днях собирается в отставку).
Глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев доложил, что обрушении части стены в жилом доме на ул. Советской Армии, 54 произошло в районе квартир № 22 и 23 — сместились железобетонные перемычки оконных проемов со стороны фасада.
Существует вероятность дальнейшего обрушения.
Звягинцев обратился к главе города с просьбой о выделении финансовых средств на проведение инженерно-технического обследования дома и обеспечение работы пункта временного размещения.
Дом включен в краевую программу по пересечению на 2022−2023 годы. В ближайшее время пройдет обследование технического состояния конструкций здания. Выдача экспертного заключения займет приблизительно 5−7 дней.
Ранее следователи завели уголовные дела по статье «халатность».