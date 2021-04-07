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Политика

Главный по ЖКХ Барнаула может уйти в отставку

Глава комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Антон Бенс может уйти в отставку 9 апреля, пишет «Толк» со ссылкой на источники.

Антон Бенс.
Антон Бенс.
barnaul.org

Инсайдеры полагают, что причин для ухода может быть две: интерес силовиков или последние проблемы ЖКХ, в частности, обрушение в доме на ул. 1-ой Западной, 51.

Антону Бенсу 60 лет. По специальности он инженер-строитель. На должность председателя комитета ЖКХ назначен 25 декабря 2017 года.

До этого работал заместителем генерального директора «Зенит-Алтай».

Ранее мэрию покинул глава Октябрьского района Андрей Овсянников, вице-мэр по градостроительству Максим Полежаев и глава комитета по предпринимательству Евгений Ноздрачев.

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