Еще один чиновник покинул администрацию Барнаула

В качестве исполняющей обязанности председателя комитета назначена начальник отдела потребительского рынка, замглавы комитета Наталья Чмерева.
34-летний Евгений Ноздрачев стал председателем комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда 24 августа 2020 года.
До этого он замещал должности в сфере маркетинга в организациях реального сектора экономики города (компании «Юг Сибири», «Альфа Проект», «Барнаульский молочный комбинат»).
Также Ноздрачев работал в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности, когда им руководила Татьяна Зеленина.
Ранее стало известно, что замглавы администрации Барнаула Максим Полежаев, отвечающий за градостроительство и земельные отношения, 14 января уходит в отставку по собственному желанию. Полежаева назначили в июле 2020 года.