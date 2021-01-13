Еще один чиновник покинул администрацию Барнаула

Руководитель комитета по предпринимательству администрации Барнаула Евгений Ноздрачев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он не работает с 12 января, сообщили altapress.ru в пресс-центре мэрии.

В качестве исполняющей обязанности председателя комитета назначена начальник отдела потребительского рынка, замглавы комитета Наталья Чмерева.

34-летний Евгений Ноздрачев стал председателем комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда 24 августа 2020 года.

До этого он замещал должности в сфере маркетинга в организациях реального сектора экономики города (компании «Юг Сибири», «Альфа Проект», «Барнаульский молочный комбинат»).

Евгений Ноздрачев. barnaul.org

Также Ноздрачев работал в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности, когда им руководила Татьяна Зеленина.

Ранее стало известно, что замглавы администрации Барнаула Максим Полежаев, отвечающий за градостроительство и земельные отношения, 14 января уходит в отставку по собственному желанию. Полежаева назначили в июле 2020 года.