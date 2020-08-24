В мэрии Барнаула назначили главного по торговле с краевым опытом

Его место занял 34-летний Евгений Ноздрачев. До этого он замещал должности в сфере маркетинга в организациях реального сектора экономики города (компании «Юг Сибири», «Альфа Проект», «Барнаульский молочный комбинат»).
Также Евгений Ноздрачев работал в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности, когда им руководила Татьяна Зеленина.
Имеет чин «Советник государственной гражданской службы Алтайского края 2 класса».
К обязанностям Ноздрачев приступил 24 августа.