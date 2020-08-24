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Политика

В мэрии Барнаула назначили главного по торговле с краевым опытом

В администрации Барнаула назначили нового председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. Это кресло пустовало с июля 2020 года. Бывший глава комитета Александр Пугач ушел на пенсию.

Евгений Ноздрачев.
Евгений Ноздрачев.
barnaul.org

Его место занял 34-летний Евгений Ноздрачев. До этого он замещал должности в сфере маркетинга в организациях реального сектора экономики города (компании «Юг Сибири», «Альфа Проект», «Барнаульский молочный комбинат»).

Также Евгений Ноздрачев работал в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности, когда им руководила Татьяна Зеленина.

Имеет чин «Советник государственной гражданской службы Алтайского края 2 класса».

К обязанностям Ноздрачев приступил 24 августа.

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