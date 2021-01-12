«Не подстроился». Вице-мэр Барнаула ушел в отставку через полгода после назначения

Замглавы администрации Барнаула Максим Полежаев, отвечающий за градостроительство и земельные отношения, уходит в отставку по собственному желанию, сообщает « Толк ».

Напомним, Полежаева назначили в июле 2020 года временным вице-мэром на место арестованного Сергея Демина.

Чиновник освободит должность 14 января — соответствующее постановление подписал глава Барнаула Вячеслав Франк.

Полежаев, объясняя свое решение, рассказал про личные мотивы и сложную, напряженную работу.

«В последнее время мне поступил ряд предложений, связанных со сменой места работы, одно из которых я решил принять. Я благодарю коллег за совместную работу, надеюсь принести пользу родному городу в ином качестве», — пояснил он.

Как отмечает издание, судьба кресла строительного замглавы пока неизвестна — публично кандидатуру не обсуждают, а в профессиональной среде желающих нет.

Администрация Барнаула. altapress.ru

Ранее глава минспорта Алтайского края Алексей Перфильев опроверг слухи об отставке ради лучшей работы и назвал себя «пехотинцем в команде» губернатора Виктора Томенко.