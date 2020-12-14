Пехотинец в команде Томенко. Алтайский министр-теннисист опроверг слухи о своей отставке

«По нашим сведениям министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев в скором времени покинет регион и переберется в столицу. Он займет руководящий пост в одной из спортивных федераций», — написал Telegram-канал «АБК на вас нет».

Сам Перфильев заявил «Банкфаксу», что в данный момент эта информация не актуальна, но в будущем он не исключает возможность переезда.

«Скажем так: предложения такие, конечно есть — работа наша заметна, это нормальный процесс, значит, чего-то стоим в этой жизни. Их действительно много, но есть определенные задачи в Алтайском крае, достижение которых через какое-то время, возможно, позволит вернуться к этой теме. На данный момент я — пехотинец в команде Томенко. Поэтому как губернатор скажет — так и будем действовать», — прокомментировал он.